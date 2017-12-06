Лига Чемпионов. "Шахтер" (Донецк) 2-0 "Манчестер Сити": видео голов

В Харькове после первого сыгранного тайма "горняки" уверенно ведут в счете.
Стартовые составы команд:
"Шахтер": Пятов — Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Фред, Степаненко – Марлос, Тайсон, Бернард — Феррейра.
Запасные: Шевченко, Хочолава, Дентиньо, Патрик, Петряк, Азеведо, Коваленко
"Манчестер Сити": Эдерсон — Данило, Мангаля, Адарабиойо — Фернандиньо, Туре — Б. Силва, Гюндоган, Фоден, Сане - Жезус
Запасные: Браво, Уокер, Стерлинг, Агуэро, Отаменди, Диас, Дуэни.
Арбитр встречи — Бенуа Бастьен (Франция).
Счет в матче на 26-й минуте открыл полузащитник "горняков" Бернард. На 32-й минуте защитник "Шахтера" Исмаили после паса Марлоса удвоил счет.
Напомним, в первом, манчестерском матче между этими соперниками, "Шахтер" уступил "Манчестер Сити".