"Шахтер" победил "Манчестер Сити" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов: видео голов

Сегодняшний матч в Харькове между "Шахтером" и "Манчестер Сити" начался довольно сумбурно. "Горожане" сразу начали использовать "высокий" прессинг, к чему "горняки", казалось, были не вполне готовы. Однако первый опасный момент остался за "Шахтером". На 8-й минуте Степаненко получил мяч в штрафной, быстро отпасовал на Феррейру, но тот пробил точно в опорника гостей Фернандиньо. А позднее, на 26-й минуте, "горняки" открыли счет. Потрясающий крученый удар в "девятку" на подступах к штрафной выполнил Бернард. Практически сразу же, на 31-й минуте, "горняки" удвоили счет. Марлос отдал шикарный пас на ход подключившемуся к атаке Исмаили, тот обыграл вратаря Эдерсона и поразил пустые ворота. До перерыва счет уже не менялся.

Второй тайм начался с атак "Манчестер Сити". Однако к реально опасному моменту они привели только на 80-й минуте. Жезус пробил в штангу ворот Пятова после фланговой передачи от Диаса.

Казалось, матч так и закончится - со счетом 2:0. Но на 92-й минуте защитник "горняков" Богдан Бутко сбил в своей штрафной того же Жесуса. Судья назначил пенальти, который уверенно реализовал Агуэро.

2:1 - "Шахтер" одержал важнейшую победу и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов.