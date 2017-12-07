Фонсека после "отличной" победы "Шахтера" над "МанСити" надел костюм Зорро, фото

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека после заключительного матча группового раунда Лиги чемпионов между его подопечными и английским "Манчестер Сити" надел на пресс-конференцию костюм киногероя Зорро и назвал победу "горняков" отличной.

Болельщики не только донетчан, но и вообще все украинцы должны гордиться триумфом отечественной команды, сказала он на мероприятии, говорится на сайте "Шахтера".

"В первую очередь, важно было лишить "Сити" определенных зон, где соперник представлял наибольшую опасность. Нам это удалось. Англичане не создавали большой остроты, что самое главное", — отметил наставник.

По словам специалиста, "горняки" в образе Зорро не видели его до пресс-конференции, "но очень хотели". "Думаю, эта шутка будет существовать еще долго", — добавил тренер.

Напомним, 6 декабря в Харькове "Шахтер" победил "Манчестер Сити" со счетом 2:1 и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Паулу Фонсека обещал, что облачиться в костюм Зорро, если донетчане пробьются в плей-офф ЛЧ.