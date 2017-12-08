На место попавшегося на допинге Срны. "Шахтер" подписал очередного бразильца

Донецкий "Шахтер" заключил соглашение с бразильским 19-летним правым защитником из клуба "Коритиба" Додо.

Футболист бразильской Серии А в 2017 году Додо провел 19 матчей.

Контракт с "Шахтером" рассчитан на 5 лет. Игрок присоединится к команде в январе перед началом сборов.

Футболист выступает в составе молодежной сборной Бразилии (U20). В составе "селесао" U17 в 2015 году дошел до четвертьфинала юношеского чемпионата мира.

Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин сообщил, что подписанием Додо его клуб хочет усилить конкуренцию на правом фланге защиты.

Отметим, что на месте правого защитника в "Шахтере" выступал капитан команды Дарио Срна, который приостановил карьеру из-за подозрения в употреблении допинга.