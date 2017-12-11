Жеребьевка Лиги Европы. "Динамо" узнало имя соперника по 1/16 финала

В городе Ньон, Швейцария,в понедельник, 11 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

Ее проводили директор по организации соревнований УЕФА Джорджо Маркетти и посол финала еврокубка, известный в прошлом футболист, бывший защитник "Лиона" и "Барселоны" Эрик Абидаль.

Киевское "Динамо", занявшее первое место в группе В, в 1/16 финала сыграет против греческого клуба "АЕК".

К слову, "Боруссия" (Дортмунд), за которую выступает бывший "динамовец" Андрей Ярмоленко, сыграет против итальянского клуба "Аталанта".

Другие пары плей-офф Лиги Европы выглядят следующим образом: "Ницца" – "Локомотив", "Копенгаген – Атлетико", "Спартак – Атлетик", "Селтик – Зенит", "Наполи – РБ Лейпциг", "Црвена Звезда – ЦСКА", "Лион – Вильярреал", "Реал Сосьедад – Зальцбург", "Партизан – Виктория Пльзень", "Стяуа – Лацио", "Лудогорец" – "Милан", "Астана" – "Спортинг", "Эстерсунд – Арсенал" и "Марсель – Брага".

НАпомним, ранее своего соперника по Лиге Чемпионов узнал другой представитель Украины в еврокубках, донецкий "Шахтер".