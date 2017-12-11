"Очень сложный оппонент". Тренер "Ромы" назвал подопечных Фонсеки "превосходной командой"

Главный тренер итальянской "Ромы" Эусебио Ди Франческо прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его команде в соперники достался донецкий "Шахтер".

"Жребий выбрал нам очень сложного оппонента, — сказал тренер "Ромы". — В последние несколько месяцев я пристально наблюдаю за "Шахтером" – это отлично организованная команда с превосходной тактической подготовкой. В этом заслуга Паулу Фонсеки, которого я считаю выдающимся тренером. "Шахтер" вышел из очень сложной группы, выбив из Лиги чемпионов "Наполи" – одну из сильнейших команд Италии. Так что повода для недооценки соперника у нас нет, а есть стимул как следует готовиться к этому противостоянию, чтобы пройти дальше".

В свою очередь генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин также прокомментировал результат жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Он отметил, что "Рома" —не самый плохой вариант для "Шахтера".

"Рома — не самый плохой вариант, если учесть, что был шанс встретиться с "Барселоной", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед", — сказал генеральный директор "Шахтера". — Для нас это хорошая жеребьевка. Мы уже играли с римлянами в 1/8 финала Лиги чемпионов и прошли дальше. Успешным опытом следует воспользоваться — показать футбол, который понравится болельщикам, и сделать все, чтобы выйти в следующий раунд. О высоком классе соперника говорит то, что итальянцы заняли первое место в группе, опередив "Челси" и "Атлетико". Кроме того, в "Роме" сейчас собраны футболисты высочайшего уровня. Надо очень серьезно подготовиться к этим матчам, тем более, что они пройдут после двух с половиной месяцев зимнего перерыва. Необходимо быть на должном уровне как физически, так и морально, и не забывать, что Рома показывает очень качественный футбол и считается одним из фаворитов итальянского чемпионата".

Напомним, 6 декабря в Харькове "Шахтер" победил "Манчестер Сити" со счетом 2:1 и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.