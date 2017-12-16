Украинский боксер проиграл американцу, видео

В американском Ланкастере (штат Пенсильвания) украинский боксер-профессионал, чемпион USBA в легком весе Иван Редкач, перешедший в новую весовую категорию — в первый полусредний вес — проиграл американцу Джону Молине.

В ходе противостояния оба боксера побывали в нокдаунах: украинец — в третьем раунде, а его соперник — во втором, сообщает "Братство Кличко".

В конце четвертой трехминутки после затяжной атаки американца наш соотечественник снова оказался на полу, после чего рефери остановил бой.

Ранее сообщалось, что в американском Нью-Йорке украинец-чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко защитил свой титул, победив кубинца Гильерме Ригондо.

USBA — это боксерская ассоциации США, которая занималась проведением региональных чемпионатов, подобно Североамериканской федерации бокса (NABF), Североамериканскому боксерскому совету (NABC) и Североамериканской боксерской ассоциации (NABA). Ее правопреемником стала IBF — международная боксерская федерация.