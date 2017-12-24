"Реал" — "Барселона". Месси потерял бутсу, но отдал голевой пас, видео

В Испании прошел матч 17-го тура чемпионата страны между мадридским "Реалом" и "Барселоной", нападающий последнего клуба аргентинец Лионель Месси в конце игры потерял бутсу, но отдал голевой пас на защитника Алейкса Видаля.

Форвард остался в одной бутсе на 90+3 минуте встречи во время борьбы за мяч с игроком мадридцев, видео момента появилось в YouTube.

После паса, который завершился голом, Месси поприветствовали одноклубники и фанаты, собравшиеся на стадионе.

Напомним, 23 декабря "Реал" и "Барселона" сыграли в Мадриде, матч закончился со счетом 0:3. Ранее в португальском Лиссабоне во время матча Лиги чемпионов между местным "Спортингом" и "Барселоной" поклонник прорвался на поле и поцеловал бутсу Лионеля Месси.