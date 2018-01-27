Стало известно, когда спортивный арбитраж поставит точку в скандале вокруг матча в Мариуполе

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Швейцарии 12 февраля рассмотрит резонансный спор вокруг матча чемпионата Премьер-лиги "Мариуполь" — "Динамо".

Ранее стало известно, что иск "Динамо" по поводу технического поражения от "Мариуполя" не вошел в список дел, которые CAS намерен рассматривать с 10 по 15 февраля.

Киевский клуб после этого обвинил ФФУ в затягивании рассмотрения дела. После этого ФФУ попросила CAS ускорить эту процедуру, сообщает football.ua.

Напомним, "Динамо" пытается оспорить решения КДК и АК ФФУ о зачислении технического поражения за неявку в Мариуполь на матч 7-го тура УПЛ до возобновления соревнований в чемпионате Украины (17 февраля).