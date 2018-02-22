Лига Европы. 1/16 финала. Анонс матча "Динамо" - "АЕК"

После достаточно положительного результата в первом, греческом матче, 1/16 финала Лиги Европы, против "АЕКа" киевским "динамовцам" предстоит матч на родном газоне стадиона НСК "Олимпийский".

Подопечные Александра Хацкевича будут иметь для выхода в следующую стадию турнира сразу несколько серьезных факторов, считают журналисты портала Football.

Первым и важнейшим из них является, безусловно, забитый "гостевой" мяч. Кроме того, "Динамо" должно существенно упростить игру дисквалификация двух ведущих игроков "АЕКа" – защитника Огнена Враньеша и форварда Марко Ливайи. К слову, первого из них, скорее всего, заменит украинский легионер Дмитрий Чигринский, известный по многолетней игре за донецкий "Шахтер".

У киевлян проблемы с составом остаются прежними. Давно лечит травму хавбек Сергей Сидорчук, очередное повреждение получил Дьемерси Мбокани. Кроме того, "заигранные" в нынешнем сезоне еврокубков за свои другие клубы Руслан Ротань и Беньямин Вербич "Динамо" не помощники. При этом в "двери первого состава" регулярно стучится перспективный и многообещающий форвард Дмитрий Хлебас. Также получившие небольшие повреждения в последнем поединке "Украинской премьер-лиги" против "Олимпика" (1:0) Денис Гармаш и Дерлис Гонсалес точно выйдут вечером 22 феврая на по "Олимпийского".

Ориентировочные составы

Динамо: Бойко — Кендзера, Хачериди, Кадар, Морозюк — Шепелев, Гармаш, Буяльский — Гонсалес, Цыганков — Мораес.

АЕК: Баркас – Гало, Чигринский, Ламбропулос, Бакакис – Симоэш, Галанопулос — Бакасетас, Айдаревич, Христодулопулос – Якумакис

Не сыграют: Сидорчук, Мбокани — Враньеш, Ливайя.

Напомним, первый поединок "Динамо" и "АЕКа" в Лиге Европы закончился минимальной ничьей.