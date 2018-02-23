"Динамо" и три российских клуба. Названы участники 1/8 финала Лиги Европы

Прошли шестнадцать ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы, определились участники следующего этапа турнира.

В частности, 1/8 финала ЛЕ попали киевское "Динамо", московские "Локомотив" и ЦСКА, а также петербургский "Зенит", говорится на сайте УЕФА.

Кроме того, в следующем этапе турнира примут участие испанские "Атлетико" и "Атлетик", чешский клуб "Виктория", французские "Олимпик Лион", "Олимпик Марсел", португальский "Спортинг", итальянские "Милан", "Лацио", английский "Арсенал", немецкие "Боруссия", "РБ Лейпциг" и австрийский "Зальцбург".

Сегодня — 23 февраля, в швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА пройдет жеребьевка 1/8 финала.

Результате матчей 1/16 финала Лиги Европы:

"Динамо" — греческий АЕК 0:0 (общий счет по результатам двух матчей 1:1, победа "Динамо" по выездному голу);

"Локомотив" — "Ницца" 1:0 (общ. 4:2);

"Атлетико" — "Копенгаген" 1:0 (общ. 5:1);

"Виктория" — "Партизан" 2:1 (общ. 3:1);

"Вильяреал" — "Олимпик Лион" 0:1 (общ. 1:4);

"Зенит" — "Селтик"* 3:0 (общ. 3:1);

"Спортинг" — "Астана" 3:3 (общ. 6:4);

"Атлетик" — "Спартак" 1:2 (общ. 4:3);

"Милан" — "Лудогорец" 1:0 (общ. 4:0);

ЦСКА — "Црвена Звезда" 1:0 (общ. 1:0);

"Арсенал" — "Эстерсунд" 1:2 (общ. 4:2);

"Аталанта" — "Боруссия" 1:1 (общ. 3:4);

"РБ Лейпциг" — "Наполи" 0:2 (общ. 3:3, победа "Лейпцига" по выездному голу);

"Брага" — "Олимпик Марсель" 1:0 (общ. 1:3);

"Лацио" — "Стяуа" 5:1 (общ. 5:2);

"Зальцбург" — "Реал Сосьедад" 2:1 (общ. 4:3).

Ранее главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич говорил, что ответный матч с АЕКом стал игрой нервов с борьбой на каждом участке поля, а наставник греческой команды Маноло Хименес, в свою очередь, подчеркнул, что не всегда тот, кто больше работает, проходит дальше.