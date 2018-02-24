Норвегия стала рекордсменом, Украина сдала позиции. Призеры очередного дня Олимпиады-2018

Бронза Норвегии в горнолыжном спорте позволила стране 24 февраля побить мировой рекорд по количеству наград на зимних Олимпиадах. Ранее это в Ванкувере сделала сборная США, однако теперь уступила это первенство норвежским спортсменам.

На второй позиции турнирной таблицы расположилась Германия, у нее 13 золотых наград. На третьем месте – сборная Канады, чьи спортсмены принесли в копилку в общей сложности 11 медалей высшей пробы, сообщает Новое время.

Сборная Украины после золота Финляндии в лыжных гонках опустилась на 21-е место, которое является последним в общем зачете.

Имена всех медалистов Олимпийских игр-2018 по итогам минувшего дня соревнований, а также их призовые места, которые расположились следующим образом:

Сноуборд. Биг-эйр. Мужчины

1. Себастьян Тутан (Канада)

2. Кайл Мэк (США)

3. Билли Морган (Великобритания)

Параллельный гигантский слалом. Женщины

1. Эстер Ледецка (Чехия)

2. Селина Йорг (Германия)

3. Рамона Хофмайстер (Германия)

Параллельный гигантский слалом. Мужчины

1. Невин Гальмарни (Швейцария)

2. Ли Сан Хо (Южная Корея)

3. Жан Кошир (Словения)

Лыжные гонки. Масс-старт, 50 км. Мужчины

1. Ииво Нисканен (Финляндия)

2. Александр Большунов (ОАР)

3. Андрей Ларьков (ОАР)

Горнолыжный спорт. Смешанные командные соревнования

1. Швейцария

2. Австрия

3. Норвегия

Керлинг. Мужчины. Матч за золото

1. США

2. Швеция

Женщины. Обладатель бронзы после матча за 3-е место

3. Япония

Конькобежный спорт. Масс-старт. Женщины

1. Нака Такаги (Япония)

2. Ким Бо Рым (Южная Корея)

3. Ирен Схаутен (Голландия)

Конькобежный спорт. Масс-старт. Мужчины

1. Ли Сон Хун (Южная Корея)

2. Барт Свингс (Бельгия)

3. Кун Вервей (Голландия)

Хоккей. Мужчины. Обладатель бронзы после матча за 3-е место

3. Канада

Напомним, единственное золото на Олимпиаде-2018 Украине принес атлет Александр Абраменко, который стал лучшим в лыжной акробатике.