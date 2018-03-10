В Южной Корее украинские паралимпийцы завоевали еще три медали

В южнокорейском Пхенчхане в первый день Паралимпиады-2018, кроме золота, завоеванного биатлонистом Виталием Лукьяненко и бронзовой награды Анатолия Ковалевского, украинские спортсмены завоевали еще три медали.

Бронзовые медали получили Игорь Рептюх в гонке на 7,5 км стоя и Людмила Ляшенко в гонке на 6 км стоя.

Кроме того, серебро досталось Оксане Шишковой в спринте среди женщин с проблемами зрения, говорится на официальном сайте соревнований.

Напомним, Паралимпиада-2018 в Пхенчхане стартовала 9 марта. На соревнования прибыли 567 спортсменов из 49 стран, среди них — 30 паралимпийцев из Украины.