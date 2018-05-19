"Динамо" может усилиться забивным колумбийским форвардом

Киевское "Динамо" заинтересовано в приобретении нападающего бразильского "Палмейраса" Мигеля Борхи.

Представители "Динамо" уже провели встречу с менеджером игрока, сообщает бразильский инсайдер TorcidaQueCantaeVibr.

За "Палмейрас" Борха выступает с лета прошлого года и за 62 матча наколотил 24 мяча.

Также он пять раз сыграл за сборную Колумбии, забив два мяча.

Напомним, ранее сообщалось, что киевское "Динамо" покинет ветеран клуба.