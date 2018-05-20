Финал Лиги чемпионов в Киеве: более 2 тысяч фанатов "Реала" отказались от поездки в Украину

Накануне финала Лиги чемпионов, который состоится в Киеве 26 мая уже более 2,2 тысяч фанатов "Реала" уже вернули свои билеты, так как не сочли возможным путешествие в столицу Украины.

После того, как определилась пара финалистов Лиги чемпионов, "Реал" получил в свое распоряжение 12 802 билета, которые были распределены между болельщиками "королевского клуба".

По информации испанского издания AS, людей отпугнули непомерно высокие цены на жилье в столице Украины, а также различные транспортные проблемы.

Напомним, ранее Marca сообщала, что киевские гостиницы отменяют бронь ради наживы на финале ЛЧ.