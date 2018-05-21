"Водка текла, икру пробовали". В Дании хоккеисты РФ в ресторане залили горе поражения на 355 тысяч евро

После досрочного вылета сборной команды России по хоккею с мирового первенства в Дании, стал известен счёт за пребывание в одном из местных отелей. Он составил около 355 тыс. евро, причем главной статьёй расходов якобы стали крепкий алкоголь и икра.

"У них было реально много икры. Во время турнира также заказывалось значительное количество алкоголя, в основном, водки. Я редко видел таких злых и разочарованных клиентов, как в четверг, когда Россия вылетела от Канады. После поражения водка текла ручьём вместе с икрой", — цитирует финское издание Iltalehti одного из сотрудников отеля.

Отметим, что сборная России покинула чемпионат мира после поражения в четвертьфинале команде Канады (4:5 ОТ).

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси хоккейный матч закончился грандиозным побоищем.