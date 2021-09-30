Беленюк устроил спарринг с красавицей Белодед: олимпийскому чемпиону пришлось попотеть

Жан Беленюк и Дарья Белодед сошлись в неравном бою / скриншот

Украинские олимпийские чемпионы борец Жан Беленюк и дзюдоистка Дарья Белодед провели совместную тренировку.

На опубликованных кадрах видно, как после нескольких неуверенных движений спортсмены перешли к более активным действиям, и начали бороться почти по-настоящему.

В итоге золотому призеру Олимпиады в Токио удалось подловить свою партнершу. Он взял ее за талию попытался имитировать бросок через бедро.

скриншот с видео

"Вхожу в тренировочный ритм с Чемпионкой Дарьей Белодед. Сперва жиросжигающие упражнения, а затем борцовские спарринги", – написал под видео Беленюк.

Напомним, на прошедшей Олимпиаде в Токио украинец Жан Беленюк завоевал золото в греко-римской борьбе в категории до 87 кг. В финале он победил венгра Виктора Лоринца со счётом 5:1.

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А вот дзюдоистка Дарья Белодед принесла Украине первую медаль на Олимпийских играх в Токио – спортсменка завоевала бронзу в весовой категории до 48 кг.