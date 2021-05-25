Главным тренером Шахтера стал итальянский специалист: что о нем известно

Роберто Де Дзерби стал новым тренером Шахтера / Скриншот с shakhtar.com

Донецкий Шахтер получил нового главного тренера. Клуб возглавил 41-летний итальянский специалист Роберто Де Дзерби.

Дзерби прибыл в Киев во вторник, 25 мая, с двухдневным визитом, говорится на сайте горняков.

Во время визита в столице наставник осмотрит тренировочный комплекс команды в Святошино и посмотрит на стадион, на котором Шахтер проводит домашние матчи, – Национальный спортивный комплекс Олимпийский.

Напомним, в начале мая 2021 года Шахтер покинул тогдашний главный тренер – португалец Луиш Каштру. Каштру возглавил донецкую команду в июне 2019 года.

Кто такой Роберто Де Дзерби – что нужно знать