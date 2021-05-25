Главным тренером Шахтера стал итальянский специалист: что о нем известно

Донецкий клуб получил нового главного тренера. Наставник уже приехал в Киев.
Донецкий Шахтер получил нового главного тренера. Клуб возглавил 41-летний итальянский специалист Роберто Де Дзерби.
Дзерби прибыл в Киев во вторник, 25 мая, с двухдневным визитом, говорится на сайте горняков.
Во время визита в столице наставник осмотрит тренировочный комплекс команды в Святошино и посмотрит на стадион, на котором Шахтер проводит домашние матчи, – Национальный спортивный комплекс Олимпийский.
Напомним, в начале мая 2021 года Шахтер покинул тогдашний главный тренер – португалец Луиш Каштру. Каштру возглавил донецкую команду в июне 2019 года.
Кто такой Роберто Де Дзерби – что нужно знать
- Роберто Де Дзерби родился в итальянском городе Брешиа 6 июня 1979 года.
- Начал футбольную команда в качестве игрока, выступая за молодежную команду Милана. Позже играл за ряд клубов, в частности, с 2006 по 2008-й и с 2009 по 2010-й выступал за Наполи.
- После завершения карьеры игрока тренировал такие клубы: Дарфо Боарио (c 2013 по 2014-й), Фоджа (с 2014 по 2016-й), Палермо (2016 год), Беневенто (с 2017 по 2018-й), Сассуоло (с 2018 по 2021-й).
- Дзерби стал 34-м по счету наставником Шахтера.
- Клуб был создан еще во время СССР – в 1936 году, и сначала назывался Стахановец.
Автор: Екатерина Присяжнюк