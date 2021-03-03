УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

Комментатор Юрий Розанов умер

3 марта 2021, 10:51

Известный комментатор и телеведущий не дожил до 60 лет.

Юрий Розанов
Юрий Розанов

Умер известный российский комментатор Юрий Розанов.

Он скончался в возрасте 59 лет в Москве.

Об этом сообщил комментатор МАТЧ ТВ Михаил Моссаковский.

"Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать", – написал Моссаковский в твиттере.

"Не стало Юры Розанова. Горе", – подтвердил коллега Василий Уткин.

С мая по ноябрь 2019 года Розанов не выходил в эфир из-за рака легких. Он вновь приступил к работе с ноября 2019 года, продолжая проходить курс лечения.

Как уточняет Mash, комментатору накануне смерти стало плохо. Жена вызывала ему врачей из-за затрудненного дыхания.

Юрий Розанов - биография:

Юрий Альбертович Розанов был спортивным телекомментатором, работавшим преимущественно на трансляциях футбольных и хоккейных матчей. Вместе с Сергеем Крабу награждён премией ТЭФИ в номинации "спортивный комментатор/ведущий спортивной программы" в 2012 году.

Начинал свою карьеру телекомментатора на НТВ-Плюс, попав на канал, победив на первом конкурсе комментаторов в 1996 году.

В июне 1998 года был ведущим одного выпуска программы Футбольный клуб на Чемпионате мира-1998.

До 2009 года работал на радио "Спорт" (программы "Наше всё" и "Еврофутбол"). Вел свою конференцию на нескольких спортивных сайтах.

Участвовал в создании русских версий игр FIFA от Electronic Arts.

Долгое время работал в Украине - с 1 сентября 2012 года стал комментатором украинских каналов, входящих в ООО "Медиа Группа Украина": ТРК "Украина", "Футбол", "Футбол+".

Покинул Украину в апреле 2014 года из-за политической ситуации. Комментируя свою работу, он поблагодарил всех коллег и сказал:

"Мне было так хорошо в Украине, как не было нигде лет, наверное, десять. Но сейчас и впрямь я не могу уйти от ежеминутного переживания из-за политической ситуации. Я всегда был (старался) вне политики. И счастлив, что Господь дал мне заниматься делом, где это вроде в принципе возможно. В принципе. Но не выходит. И я думаю, что единственная возможность начать комментировать снова — это быть с семьёй. Вот, собственно, и резон главный…"

Сейчас вы просматриваете новость «Комментатор Юрий Розанов умер». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Комментатор Юрий Розанов умерКомментатор Юрий Розанов умер
Следующий материал

Последние новости

12:00
Иван Дорн показал, как овладел новым популярным видом спорта
11:53
У Путина сделали заявление в ответ на санкции Запада против России Видео
11:40
Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер обнажила юную грудь в возбуждающей фотосессии
11:33
В Одессе мужчина выпрыгнул с 23-го этажа и чудом выжил Видео
11:30
Какие штаммы COVID-19 есть в Украине - ответ Минздрава Видео
Реклама
11:23
Гороскоп на 3 марта для всех: звездное покровительство и подарок Видео
11:16
Мясо и консервы опасны для жизни: к какому состоянию может привести Видео
11:14
В Минздраве дали громкое обещание относительно вакцинации украинцев
11:03
В Раде заявили о новой волне COVID-19 и объяснили, как побороть вирус Видео
11:01
Анна Седокова объяснила скандал на программе Галкина
10:51
Комментатор Юрий Розанов умер
10:46
Как предупредить инсульт: пять эффективных шагов Видео
10:42
Когда День бабушек в Украине в 2021 году и другие праздники семьи Видео
10:35
Мэр Николаева пригрозил отказникам от вакцинации лечением за свой счет Видео
10:25
Аваков раскрыл, кто был инициатором санкций против каналов Медведчука Видео
10:22
The Hardkiss выпустила клип на лирическую песню Обійми Видео
10:14
Эксперты объяснили, для кого опасен березовый сок
10:14
Харьков стал центром торговли контрабандными ТВЕНами
10:10
Власть превращает Украину в отсталую сырьевую страну мнение
10:00
Аваков отказался отдавать русский язык россиянам Видео
Реклама
09:35
Прохладно будет даже в мае: синоптик дал прогноз погоды на весну Видео
09:26
Как Нафтогаз паразитирует на прибыльном активе в Укргаздобыче - эксперт
09:03
В Кабмине описали способ получения льгот на оплату коммуналки деньгами Видео
08:50
В США назвали сроки новых санкций против Северного потока-2 Видео
08:43
Почему Порошенко резко стал экспертом по "г*вну" мнение
08:35
Что садоводу делать в марте – лунный календарь огородника на март 2021 Видео
08:19
Экс-депутат Госдумы предупредил о работе агентов Кремля в Украине Видео
08:02
Могут вызывать рак: стало известно, какие детские игрушки очень опасны
07:46
Этот вид спорта лучше всего справляется с высоким давлением Видео
07:35
Дело Шеремета: Аваков рассказал о "небезынтересных показаниях" информатора из Беларуси Видео
07:13
Климатолог рассказала о серьезных последствиях изменения климата в Украине Видео
07:10
Маск собрался построить новый город и дал ему название
07:02
Эксперт объяснил, могут ли в Украине отключать должников по ЖКХ без суда
06:55
Записные патриоты на вакцине солидаризовались с "агентами Кремля" мнение
06:36
В США назвали компании, попавшие под санкции из-за дела Навального Видео
06:31
Как выглядеть модно весной 2021 Фото Видео
06:01
Какие продукты нужно употреблять ради здоровья почек Видео
05:24
Арестович рассказал, как Кремль шантажирует Украину
05:02
Названы главные противопоказания к вакцинации от COVID-19 Видео
04:28
Почему выпадают волосы и что делать в домашних условиях Видео
Реклама
03:50
Дипломат оценил шансы на освобождение Навального после санкций США и ЕС Видео
03:13
Астролог предупредил, когда нельзя покупать технику Видео
02:47
Диетолог раскрыла правила потребления сала Видео
02:42
У Тихановской объяснили, почему Лукашенко ждет крах, а Путин ему не поможет Видео
02:11
Как быстро и надежно возбудить девушку в постели - советы сексолога Видео
01:36
В Раде заработала сенсорная кнопка, запрещающая депутатам кнопкодавить Видео
00:49
В Южном Судане разбился пассажирский самолет, все погибли Видео
00:44
8 марта в 2021 году отмечается большой церковный праздник: что нельзя делать Видео
00:02
Синоптики изменили прогноз погоды и сообщили о морозе со снегом Видео
02 марта, вторник
23:38
В Боливии десятки студентов упали с 4-го этажа, много погибших Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять