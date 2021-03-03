Комментатор Юрий Розанов умер

Юрий Розанов

Умер известный российский комментатор Юрий Розанов.

Он скончался в возрасте 59 лет в Москве.

Об этом сообщил комментатор МАТЧ ТВ Михаил Моссаковский.

"Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать", – написал Моссаковский в твиттере.

"Не стало Юры Розанова. Горе", – подтвердил коллега Василий Уткин.

С мая по ноябрь 2019 года Розанов не выходил в эфир из-за рака легких. Он вновь приступил к работе с ноября 2019 года, продолжая проходить курс лечения.

Как уточняет Mash, комментатору накануне смерти стало плохо. Жена вызывала ему врачей из-за затрудненного дыхания.

Юрий Розанов - биография:

Юрий Альбертович Розанов был спортивным телекомментатором, работавшим преимущественно на трансляциях футбольных и хоккейных матчей. Вместе с Сергеем Крабу награждён премией ТЭФИ в номинации "спортивный комментатор/ведущий спортивной программы" в 2012 году.

Начинал свою карьеру телекомментатора на НТВ-Плюс, попав на канал, победив на первом конкурсе комментаторов в 1996 году.

В июне 1998 года был ведущим одного выпуска программы Футбольный клуб на Чемпионате мира-1998.

До 2009 года работал на радио "Спорт" (программы "Наше всё" и "Еврофутбол"). Вел свою конференцию на нескольких спортивных сайтах.

Участвовал в создании русских версий игр FIFA от Electronic Arts.

Долгое время работал в Украине - с 1 сентября 2012 года стал комментатором украинских каналов, входящих в ООО "Медиа Группа Украина": ТРК "Украина", "Футбол", "Футбол+".

Покинул Украину в апреле 2014 года из-за политической ситуации. Комментируя свою работу, он поблагодарил всех коллег и сказал:

"Мне было так хорошо в Украине, как не было нигде лет, наверное, десять. Но сейчас и впрямь я не могу уйти от ежеминутного переживания из-за политической ситуации. Я всегда был (старался) вне политики. И счастлив, что Господь дал мне заниматься делом, где это вроде в принципе возможно. В принципе. Но не выходит. И я думаю, что единственная возможность начать комментировать снова — это быть с семьёй. Вот, собственно, и резон главный…"