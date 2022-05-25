Оккупанты схватили двух известных украинских футболистов и бросили воевать против Украины

Войска / Reuters

Двух известных украинских футболистов Александра Воскобойника и Вадима Солодкого мобилизовали в так называемой "ДНР" на войну против Украины.

Как сообщил у себя в Telegram-канале известный комментатор Алексей Андронов 46-летнего Воскобойника и 51-летнего Солодкого забрали в "военкомат" прямо с улицы.

"Оба воспитанника "Шахтера". В 90-х Александр играл за "Шахтер", а Вадим за донецкий Воскобойника ещё болельщики доставали кричалкой: "Что на поле за покойник? Это Саша Воскобойник". Обоих замели на улицах Донецка воевать. Воск тяжело ранен в ноги, Солод убит", – написал Андронов.

Журналист добавил, что Воскобойника увезли в Новоазовск, где "даже нашатыря нет в больнице", а потом отправили в Москву.

Воскобойник выступал на позиции нападающего. С 1992 по 1997 года провел за "горняков" 87 матчей, в которых забил 11 голов.

Летом 1997 года перешел в Кривбасс, где отыграл два сезона и провёл 41 матч в высшей лиге страны.

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