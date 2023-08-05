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"Они нелюди": россияне жестко затравили фехтовальщицу Ольгу Харлан

Алина Дембицкая
5 августа 2023, 17:15 обновлено 5 августа, 17:15
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Ольга Харлан призналась, что начала сильно волноваться после угроз россиян в соцсетях.
Ольга Харлан
Россияне жестко затравили фехтовальщицу Ольгу Харлан / Коллаж: Главред, фото: Национальная федерация фехтования Украины

Украинская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан рассказала, как россияне жестко ее затравили после отказа пожать руку сопернице из РФ Анне Смирновой на чемпионате мира.

Об этом спортсменка рассказала в интервью Football hub. Ольга призналась, что начала сильно волноваться после этого.

"Угрозы до меня добрались. Та страна на половину планеты, и там очень мало нормальных людей. Я не могу сказать, что ожидала этого (угроз – ред.).

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Но были какие-то сообщения, где мне присылали фотографии мертвых бойцов. И тогда я начала очень волноваться, потому что не хочу этого видеть.

Они нелюди. Были месседжи "сдохни" или что-то такое. Пытались звонить. Очень много раз, из разных номеров и разных стран", - заявила Харлан.

Скандал на ЧМ с Харланом

После того как украинка Ольга Харлан одержала победу над россиянкой Анной Смирновой, саблистка из РФ устроила провокацию после вылета от Харлан. После завершения поединка украинка не пожала сопернице руку. Она выставила вперед шпагу, что-то сказала россиянке и покинула площадку.

После этого Харлан сняли с ЧМ по фехтованию из-за отказа пожать руку россиянке. Россиянка ждала на дорожке дисквалификации украинку, ее делегация демонстративно принесла Смирновой стул.

В Зеленского набросились на FIE и намекнули на то, что подобный поступок указывает на позицию в войне, которую развязал Путин против Украины. "Международная федерация фехтования, следует ли это воспринимать как позицию? Русские деньги не пахнут кровью?" - написал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Позже Харлан, которую дисквалифицировали на чемпионате мира в Италии за отказ пожать руку россиянке, получила автоматический допуск к Олимпийским играм 2024 в Париже. Кроме того, впоследствии FIE приостановила дисквалификацию Харлан.

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Ольга Харлан
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