Скандал с дисквалификацией Харлан: МОК принял сенсационное решение

В Украине сейчас идет работа по снятию "черной карточки" с Харлан для ее участия в дальнейших соревнованиях.

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Харлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду / Коллаж: Главред, фото: Национальная федерация фехтования Украины

Украинская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан, которую дисквалифицировали на ЧМ в Италии за отказ пожать руку россиянке, получила возможность выступить на Олимпийских играх в Париже 2024 года. Письмо Ольге от президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха опубликовал на своей странице в Facebook министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

"Учитывая вашу уникальную ситуацию, Международный олимпийский комитет забронирует для вас дополнительное место на Олимпийских играх 2024 в Париже на случай, если вам не удастся квалифицироваться на соревнования в период, который остался впереди. Мы делаем это уникальное исключение также из-за того, что процедуры, которые продолжаются, никак не компенсируют квалификационные баллы, которые вы потеряли из-за дисквалификации", - отметил Бах.

Гутцайт от себя добавил, что в Украине сейчас идет работа по снятию "черной карточки" с Харлан для ее участия в дальнейших соревнованиях.

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Скандал на ЧМ с Харлан

После того как украинка Ольга Харлан одержала победу над россиянкой Анной Смирновой, саблистка из РФ устроила провокацию после вылета от Харлан. После завершения поединка украинка не пожала сопернице руку. Она выставила вперед шпагу, что-то сказала россиянке и покинула площадку.

После этого Харлан сняли с ЧМ по фехтованию из-за отказа пожать руку россиянке. Россиянка ждала на дорожке дисквалификации украинку, ее делегация демонстративно принесла Смирновой стул. Украина готовится обжаловать решение о дисквалификации спортсменки.

У Зеленского набросились на FIE и намекнули на то, что подобный поступок указывает на позицию в войне, которую развязал Путин против Украины. "Международная федерация фехтования, следует ли это воспринимать как позицию? Русские деньги не пахнут кровью?" - написал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Недавно тренер Харлан ошеломила подробностями скандала. По словам Натальи Конрад, от украинской фехтовальщицы требовали пожать руку и угрожали дисквалификацией.

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