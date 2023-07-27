Требовали пожать руку и угрожали: тренер Харлан ошеломила подробностями скандала

Тренер сборной Украины по фехтованию убеждена, что на FIE было большое давление со стороны РФ.

https://glavred.info/sport/vimagali-potisnuti-ruku-ta-pogrozhuvali-trener-harlan-prigolomshila-podrobicyami-skandalu-10488931.html Ссылка скопирована

Международная федерация фехтования потребовала, чтобы Харлан пожала руку россиянке / коллаж: Главред, фото: НОК, НФФУ

Украинская саблистка Ольга Харлан была дисквалифицирована с международных соревнований после своей победы. Все из-за того, что она отказалась пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой, выступавшей якобы под "нейтральным" флагом. Подробности этого потрясающего скандала с Международной федерацией фехтования (FIE) открыто рассказала главный тренер сборной Украины по фехтованию Наталья Конрад, сообщает "Общественное".

После того как Харлан не пожала россиянке руку, Смирнова начала писать протест в FIE. Несмотря на то, что победа Харлан была зафиксирована судьей и уже появилась на табле, спортсменке выдали ультиматум.

"Прошло некоторое время, нас вызвали и сказали, что есть два пути решения вопроса: либо вы жмете руку, либо будет дисквалификация", – говорит Конрад.

видео дня

Украинская команда пыталась убедить FIE в том, что ситуация нестандартная, поэтому должен быть какой-то другой путь. Однако там не захотели его искать и стояли на своем.

"Но я считаю, что было очень большое давление со стороны представителей страны-агрессора, и это очень влияет в этом случае", – убеждена Конрад.

Скандал на ЧМ с Харланом

После того как украинска Ольга Харлан победи россиянку Анну Смирнову, саблистка из РФ устроила провокацию после вылета от Харлан. После завершения поединка украинка не пожала сопернице руку. Она выставила вперед шпагу, что-то сказала россиянке и покинула площадку.

После этого Харлан сняли с ЧМ по фехтованию из-за отказа пожать руку россиянке. Россиянка ждала на дорожке дисквалификации украинки, ее делегация демонстративно принесла Смирновой стул. Украина готовится обжаловать решение по дисквалификации спортсменки.

В Зеленского набросились на FIE и намекнули на то, что подобный поступок указывает на позицию в войне, которую развязал Путин против Украины.

"Международная федерация фехтования, следует ли это воспринимать как позицию? Русские деньги не пахнут кровью?"- написал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Другие новости: