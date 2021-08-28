Паралимпиада-2020: украинские пловцы завоевали еще два "золота"

Украинские спортсмены на Паралимпийских играх 2020 в Токио завоевали еще две золотые медали / Фото Reuters

Украинские пловцы Евгений Богодайко и Максим Крипак завоевали еще две золотые медали на Паралимпийских играх в Токио. Всего их в копилке украинской сборной теперь пять.

Евгений Богодайко стал чемпионом на дистанции 100 метров брасом. В финальном заплыве он показал результат 01:20.13, опередив Нельсона Криспина Корзо из Колумбии и австралийца Мэттью Леви, сообщается в Twitter Паралимпиады.

25-летний Максим Крипак победил в заплыве на стометровке вольным стилем. При этом украинский спортсмен установил мировой рекорд. Его результат - 50.64 секунды.

На втором месте в этой дисциплине оказался австралиец Роуэн Кросерс, а бронзовым призером стал итальянец Стефано Раймонди.

Как сообщал Главред, украинский легкоатлет Роман Данилюк завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр 2020.

28-летний Данилюк стал вторым в секторе для толкания ядра среди мужчин в классе F12. Роман показал персональный лучший результат сезона, толкнув снаряд на 16,53 метра. Представитель Черкасс улучшил свой показатель по сравнению с Играми в Рио-де-Жанейро, где он был третьим, более чем на полметра.

В Токио-2020 у сборной Украины уже 26 медалей - 5 золотых, 14 серебряных и 7 бронзовых.