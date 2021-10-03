Реванш не получился: Динамо и Шахтер в суперматче не смогли определить победителя

Динамо-Шахтер / УАФ

3 октября, состоялся центральный матч 10-го тура чемпионата Украины, в котором встречались киевское Динамо и донецкий Шахтер.

Несмотря на то, что зрители голов так и не увидели, острых моментов в игре хватало.

Первый из них имел Карлос де Пена, пробивший в дебюте матча в штангу.

"Шахтер" ответил опасными выпадами Алана Патрика, Тараса Степаненко и Марлоса, но их тоже либо подводила точность, и хорошо играл Георгий Бущан.

В конце первого тайма дебютный гол за Динамо мог забить Витиньо, но он после выхода на свидание с Андреем Пятовым запустил мяч выше ворот.

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После перерыва на свидание с голкипером "горняков" выходил уже Виктор Цыганков, но и он тому свою дуэль проиграл, пробив в Пятова.

Таким образом результат матча Динамо - Шахтер - 0:0.

Динамо сохранило лидерство в турнирной таблице чемпионата, набрав 26 очков. Шахтер (23 балла) - 2-й.

Напомним, 22 сентября, в Киеве на НСК Олимпийский донецкий Шахтер и киевское Динамо разыграли Суперкубок Украины. Команду Мирча Луческу обыграли со счетом 2:0.