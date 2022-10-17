УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

Россия устроила скандал на чемпионате Европы по боксу: украинцам запретили выходить на ринг с флагом

17 октября 2022, 20:12

В 2020 году федерация запретила украинцам выступать под государственным флагом, а использовать нейтральный.

Божена Мельник
Божена Мельник, Умар Кремлев / скриншот, facebook.com/UkrainianBoxingFederation

Украинскую спортсменку из Ровного Божену Мельник отстранили от участия в чемпионате Европы по боксу из-за использования украинской символики.

Молодая спортсменка приехала в Италию на свой первый чемпионат. Девушка рассказывает, что все было хорошо и по плану, но во время первого выступления что-то пошло не так.

"Первый день идет взвешивание. Я не выступала, но выступали некоторые ребята. Первый наш парень не выходит ринг. Возвращается к нам в слезах. Говорит, что нашу команду дисквалифицировали", - рассказывает спортсменка, передает телеканал iTV.

Таково решение Международной боксерской федерации IBA. В 2020 году ее возглавил россиянин Умар Кремлев. В том же году федерация запретила украинцам выступать под государственным флагом, а использовать нейтральный.

"Мы могли выступать, но под символикой IBA. То есть на награждении не было бы ни флага, ни гимна. Главный тренер принял решение, что раз такая ситуация наша команда снимается, и мы поехали домой", - говорит Божена.

К этим соревнованиям боксеры готовились в условиях войны и за свой счет пол года, но на родной Ровенщине поступок спортсменов по достоинству оценили.

"Ее позиция правильная, потому что она работает с командой. Это командный труд, и я думаю, они будут иметь результат. Главное - не сдаваться, двигаться вперед и побеждать", - говорит секретарь Ровенского горсовета.

Несмотря на это, флаг Украины все же появился на чемпионате Европы по боксу.

IВА отреагировала на позицию украинских спортсменов. Написали, что спорт вне политики и позволили участвовать в международных соревнованиях боксерам из России и Белоруссии.

А украинцам пообещали, что подобные инциденты больше не повторятся.

Международная федерация бокса отменила отстранение боксеров из России и Беларуси

"Совет директоров IBA проголосовал за то, чтобы отменить свое предыдущее решение и позволить боксерам России и Беларуси выступать на соревнованиях IBA с немедленным вступлением в силу. IBA убеждена, что политика не должна влиять на спорт.

Поэтому для всех спортсменов должны быть созданы равные условия.

Стоит отметить, что IBA возглавляет российский функционер Умар Кремлев.

Накануне именно Кремлев выступил с заявлением, чтобы все спортивные федерации вернули россиян и белорусов на мировую спортивную арену.

Читайте также:

бокс новости спорта
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:19

Люди в ужасе прыгали с горящих балконов: подробности крушения Су-34 в РФ

20:12

Россия устроила скандал на чемпионате Европы по боксу: украинцам запретили выходить на ринг с флагом

20:10

Приметы на 19 октября: как с помощью горбушки хлеба привлечь деньги и здоровье на весь годВидео

20:00

"SpaceX скоро станет SpaceZ": у Зеленского отреагировали на заявления Маска о ядерной угрозе РФ

19:47

В СБУ назвали два сценария завершения войны и спрогнозировали срокиВидео

Реклама
19:40

У Байдена оценили угрозу для Украины из-за ядерных учений в РоссииВидео

19:23

Ни слова правды: 3 женщины по зодиаку, словам которых верить не стоитВидео

19:20

Чем "шахеды" паскудные и в чем их недостатокмнение

19:17

Измученные, но счастливые: в Украину вернулись 108 женщин, которых держали в плену россиянеВидео

19:00

Гороскоп на завтра, 18 октября 2022: Весам – интриги, Скорпионам – испытания, Водолеям – везениеВидео

18:57

У Пугачевой нашли квартиру за 300 миллионов по соседству с Киркоровым: как выглядит дом

18:56

Как узнать, кто твой ангел-хранитель: имя, возраст, пол и характер небесного защитника

18:49

В Краснодарском крае военный самолет РФ с бомбами рухнул прямо на жилые домаВидео

18:49

Медведев испугался, что Израиль поставит оружие Украине: разразился "угрозой" и оскорблениямиВидео

18:31

Маск выдал странный прогноз о ядерном ударе РФ по Украине и приплел КрымВидео

18:30

В Украине рекордно подорожал хлеб: цены на главный продукт зашкаливаютВидео

18:28

Мощная защита: у 3 знаков зодиака самый сильный ангел-хранительВидео

18:27

Лавровый лист для искрящихся красотой и силой волос: 11 домашних рецептов на все случаи жизни

18:20

"Мы с соседями пытались его сбить": Могилевской засняла дрона-камикадзе над своим домом

18:19

Генерал Романенко рассказал, освободят ли Херсон до конца недели

Реклама
17:58

РФ может нанести ядерный удар по Украине: тревожный сценарий разведки ФРГВидео

17:46

Яблочные отходы – это не мусор: как с пользой применить кожуру и сердцевину фруктов

17:38

Как удалить суперклей с одежды: 7 способов от свежих и засохших пятен

17:31

"Большой бум" в Москве: в Украине рассказали о подготовке дальнобойной "бавовны"Видео

17:28

Поставки современного ПВО Украине: у Байдена учтут использование РФ иранских дронов Shahed-136Видео

17:21

Под покровом удачи: 3 знака зодиака – везунчики ноября

17:10

Едут целые эшелоны: Россия перебрасывает в Беларусь танки, пушки и бронетранспортеры

17:06

У Зеленского жестко наехали на Иран и обвинили в убийствах украинцевВидео

17:03

Трудна дорога и повсюду обман: 5 женских имен, обладательницы которых обожают лгать

16:55

Российский патриотический певец спел новую песню, где зазывает на мобилизацию

16:52

"Мужика угнали": в РФ мобилизовали "чмобика", на котором держалась деревня МогильноеВидео

16:44

Пока не в плену: выяснилось, чем занимается "мобилизированный" ГиркинВидео

16:23

Украину атакует резкое похолодание: синоптики назвали дату морозаВидео

16:13

Украина может получить в аренду современное военное вооружение - WeltВидео

16:04

На популярного российского актера составили протокол за критику войны

15:59

"Окна задребезжали": в Крыму прогремели оглушительные взрывыВидео

15:55

Резников анонсировал "сюрпризы" для россиян: Украина ожидает получения новых наименований РСЗО

15:44

Считает отцом украинца: как сейчас живет единственный сын Баскова

15:38

В Херсонской области ВСУ ликвидировали российского десантника-"ветерана": раньше воевал в ЧечнеВидео

15:31

В полиции показали, как в Киеве сбили иранский дрон из стрелкового оружияВидео

Реклама
15:19

Помолодевшая Пугачева в компании Макаревича встретила свет в конце туннеля на концерте ГребенщиковаВидео

15:12

ВСУ ликвидировали командира спецотряда "Русь": отряда уже не существуетВидео

15:12

Приметы на 18 октября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы деньги были весь годВидео

14:48

Favbet оплатил в госбюджет очередные 23,4 млн грн за лицензию на проведение азартных игр

14:46

Блюда станут восхитительно вкусными: названо самое полезное масло для жарки - рецептВидео

14:46

"Гарантированный проигрыш": Фесенко рассказал, какие страны готовы воевать за Путина

14:43

Молодая жена Сергея Тигипко блеснула на улице прелестями в мини-вышиванке

14:35

Ждали ребенка: в результате утренней атаки россиян погибли молодые супруги киевлян

14:31

Будут лупить на расстоянии 1000 км: на вооружении Украины появятся мощные боеприпасыВидео

14:14

Гороскоп Таро на неделю 17-23 октября: Овнам - разочарование в любви, Львам - неожиданные переменыВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять