Россия устроила скандал на чемпионате Европы по боксу: украинцам запретили выходить на ринг с флагом

Божена Мельник, Умар Кремлев / скриншот, facebook.com/UkrainianBoxingFederation

Украинскую спортсменку из Ровного Божену Мельник отстранили от участия в чемпионате Европы по боксу из-за использования украинской символики.

Молодая спортсменка приехала в Италию на свой первый чемпионат. Девушка рассказывает, что все было хорошо и по плану, но во время первого выступления что-то пошло не так.

"Первый день идет взвешивание. Я не выступала, но выступали некоторые ребята. Первый наш парень не выходит ринг. Возвращается к нам в слезах. Говорит, что нашу команду дисквалифицировали", - рассказывает спортсменка, передает телеканал iTV.

Таково решение Международной боксерской федерации IBA. В 2020 году ее возглавил россиянин Умар Кремлев. В том же году федерация запретила украинцам выступать под государственным флагом, а использовать нейтральный.

"Мы могли выступать, но под символикой IBA. То есть на награждении не было бы ни флага, ни гимна. Главный тренер принял решение, что раз такая ситуация наша команда снимается, и мы поехали домой", - говорит Божена.

К этим соревнованиям боксеры готовились в условиях войны и за свой счет пол года, но на родной Ровенщине поступок спортсменов по достоинству оценили.

"Ее позиция правильная, потому что она работает с командой. Это командный труд, и я думаю, они будут иметь результат. Главное - не сдаваться, двигаться вперед и побеждать", - говорит секретарь Ровенского горсовета.

Несмотря на это, флаг Украины все же появился на чемпионате Европы по боксу.

IВА отреагировала на позицию украинских спортсменов. Написали, что спорт вне политики и позволили участвовать в международных соревнованиях боксерам из России и Белоруссии.

А украинцам пообещали, что подобные инциденты больше не повторятся.

Международная федерация бокса отменила отстранение боксеров из России и Беларуси

"Совет директоров IBA проголосовал за то, чтобы отменить свое предыдущее решение и позволить боксерам России и Беларуси выступать на соревнованиях IBA с немедленным вступлением в силу. IBA убеждена, что политика не должна влиять на спорт.

Поэтому для всех спортсменов должны быть созданы равные условия.

Стоит отметить, что IBA возглавляет российский функционер Умар Кремлев.

Накануне именно Кремлев выступил с заявлением, чтобы все спортивные федерации вернули россиян и белорусов на мировую спортивную арену.

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