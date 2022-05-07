"Слава Бандере" кричат нелюди": украинский гимнаст-ватник зашкварился в Сети

Максим Василенко

23-летний украинский гимнаст из Херсона опубликовал пост, посвященный празднованию 9 мая.

"Ура! Без нелюдей, которые кричат "Слава Бандере", носят националистическую и фашистскую символику, мы наконец-то сможем отпраздновать этот великий праздник. Наконец-то сможем слушать и петь фронтовые песни, с гордостью одеть георгиевские ленты, пожать руку нашим героям-ветеранам и услышать тихий звон их медалей, возложить цветы к вечному огню и почтить память погибших предков", - написал он в соцсетях.

Скриншотом скандального поста Василенко у себя в Instagram-сторис поделился олимпийский чемпион 2016 года по спортивной гимнастике Олег Верняев и прокомментировал позицию своего бывшего партнера по сборной Украины.

"Не хочется клоунов пиарить, но как вам не показать это. Пора брать билеты и плыть домой, а то кораблей все меньше. Слава Украине!", - написал Верняев.

Напомним, ранее олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко прокомментировал появившееся недавно интервью, в котором он заявил, что агрессия России против Украине неоднозначна.

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