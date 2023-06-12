Украина упустила победу в "товарняке" с Германией и сыграла вничью 3:3

Первый матч сборной Украины под руководством Сергея Реброва, несмотря на свой товарищеский характер, обещал быть непростым. Ведь играть украинцам нужно было против грозной сборной Германии - пусть наставник "бундестим" Ханс-Дитер Флик и выставил экспериментальный состав.
Собственно, немцы счет в матче и открыли. Уже на 6-й минуте Вольф получил мягкую передачу Киммиха на правый фланг штрафной, обработал матч, а затем пробил, а Фюллькруг подправил его в ворота - 1:0.
Украинцы, к их чести, руки не опустили. И понеслись атаковать. Особенно усердствовали легионеры - Мудрик и Цыганков. Тот на 18-й минуте получил мяч от Тымчика и мощно расстрелял угол ворот немцев (подозрение на офсайд не подтвердилось) и сравнял счет - 1:1.
Уже через пять минут Мудрик в центре штрафной получил мяч и пушечно пробил. Мяч угодил в Рюдигера, рикошет и Трапп оказался бессилен - 1:2.
Во второй тайме накал атак украинцев не спадал. На 55-й минуте Довбик продавил Гинтера, отобрал у него мяч и откатил мяч на пустые ворота набегающему Цыганкову - 1:3.
Но немцам все же удалось сравнять. На 83-й минуте Хаверц в борьбе перед штрафным зацепился за дальний пас Рюдигера со своей половины и в своем фирменном стиле протолкнул мяч в ворота Трубина - 2:3.
К сожалению, победный счет украинцы не удержали. Все тот же Хаверц на 90=-й минуте зацепился в центре штрафной за передачу с левого фланга в борьбе против Матвиенко, после чего его сбил Соболь. Пенальти. Киммих с "точки" был безжалостен - 3:3.
Напомним, ранее, 26 марта 2023 года, сборная Украины по футболу стартовала в отборе на Евро-2024 и уступила сборной Англии со счетом 2:0.
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