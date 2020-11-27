В Аргентине начали расследование смерти Марадоны: появились подробности

Адвокат Диего Марадоны, подверг критике медицинский персонал, который должен был ухаживать за легендарным футболистом.
В Аргентине прокуратура начала расследование смерти легендарного футболиста Диего Марадоны на предмет халатности персонала, который за ним ухаживал.
Следователи намерены проверить показания медсестры Хиселы, которая вышла на смену в утро трагедии и не стала будить аргентинца, чтобы дать ему лекарство.
"Она зашла к нему в комнату только тогда, когда к Марадоне пришли психолог и психиатр. Хисела объяснила это тем, что слышала шаги в его комнате и думала, что он уже проснулся", - пишет издание Todo Noticias.
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Кроме того, адвокат и друг легендарного футболиста Матиас Морла заявил, что собирается инициировать собственное расследование, поскольку за состоянием Диего никто не следил на протяжении 12 часов, а скорая помощь ехала к его дому более получаса.
Диего Марадона умер - о чем ранее сообщал Главред:
- Легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Армандо Марадона скончался в возрасте 60 лет.
- Недавно он был госпитализирован из-за проблем со здоровьем - это произошло 30 октября. Марадона был госпитализирован для медобследования, но позже было объявлено, что он перенес операцию на мозге. 12 ноября его выписали.
- Марадона был участником четырех чемпионатов мира, и одним из лучших футболистов во всем мире.
- В Аргентине объявили общенациональный траур из-за смерти Диего Марадоны. Три дня будут приспущены государственные флаги, а на телевидении не будет развлекательных программ.