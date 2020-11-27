В Аргентине начали расследование смерти Марадоны: появились подробности

В Аргентине начали расследование смерти Марадоны / Reuters

В Аргентине ​прокуратура начала расследование смерти легендарного футболиста Диего Марадоны на предмет халатности персонала, который за ним ухаживал.

Следователи намерены проверить показания медсестры Хиселы, которая вышла на смену в утро трагедии и не стала будить аргентинца, чтобы дать ему лекарство.

"Она зашла к нему в комнату только тогда, когда к Марадоне пришли психолог и психиатр. Хисела объяснила это тем, что слышала шаги в его комнате и думала, что он уже проснулся", - пишет издание Todo Noticias.

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Кроме того, адвокат и друг легендарного футболиста Матиас Морла заявил, что собирается инициировать собственное расследование, поскольку за состоянием Диего никто не следил на протяжении 12 часов, а скорая помощь ехала к его дому более получаса.

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