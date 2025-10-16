10-летнюю победительницу Нацотбора на Детское Евровидение-2025 захейтили в Сети

У Софии Нерсесян отреагировали за травлю после финала Национального отбора.

Детское Евровидение-2025 - за что критикуют Софию Нерсесян / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision, скриншот YouTube

Кратко:

София Нерсесян будет представлять Украину на Детском Евровидении-2025

Артистку захейтили в социальных сетях

София Нерсесян 12 октября стала победительницей Национального отбора на Детское Евровидение-2025. В декабре 10-летняя артистка представит нашу страну на международном конкурсе.

На Нацотборе София получила высокие баллы от жюри и зрителей. Однако после оглашения результатов в Сети начали упрекать Нерсесян и ее команду за то, что ее победа якобы была несправедливой.

В связи с этим в блоге юной певицы в Instagram появился пост-реакция на хейт, который внезапно обрушился на Софию. Социальные сети девочки ведет ее мама.

"Родненькие, запомните: я стальная к хейту, уже прошла это три года назад, переросла и пошла дальше. Я ждала, пока закончится эта проплаченная история с хейтом, которая оплачивается на некоторое время. Я выдержала и пошла дальше работать. Я все знаю и вижу, как это работает! Мои самые искренние поздравления всем хейтерам, у кого закончился лимит, и которые уже сами перешли на сторону Нерсесян. Так бывает, добро побеждает зло! Запомните это. И я даже не злюсь на вас, спасибо за рейтинг, на который вы меня подняли своим хейтом. Спасибо каждому, кто вложил усилия в это. Хейт это моя тема", - гласит сообщение.

Реакция Софии Нерсесян на хейт / instagram.com/nersesiansofiia_official

Смотрите видео выступления победительницы Национального отбора на Детское Евровидение-2025 Софии Нерсесян с песней Мотанка:

Детское Евровидение Детское Евровидение - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором участвуют представители стран-членов Европейского вещательного союза. Аналог песенного конкурса Евровидение с тем отличием, что в качестве исполнителей выступают дети и подростки до 14 лет, сообщает Википедия.

