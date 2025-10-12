Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Финал Национального отбора на Детское Евровидение-2025: названо имя победителя

Анна Подгорная
12 октября 2025, 23:56
26
12 октября Украина определила, кто представит Украину на Детском Евровидении в 2025 году.
Нацотбор на Детское Евровидение-2025
Детское Евровидение-2025 Украина - результаты Нацотбора-2025 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Читайте больше:

  • Кто прошел в финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025
  • Кто одержал победу и с каким результатом

23-ий международный музыкальный конкурс Детское Евровидение в 2025 году состоится 13 декабря (финал) в Тбилиси, Грузия, после победы на прошлогоднем конкурсе Андриа Путкарадзе с песней "To My Mom". В соревновании этого года примут участие 18 стран, которые сейчас находятся на стадии отбора своих конкурсантов.

Сегодня, 12 октября, завершился финал Национального отбора на Детское Евровидение-2025 в Украине. Нашу страну на конкурсе представит 10-летня София Нерсесян, сообщает Суспільне.

видео дня

Соперниками победительницы были Ликерия Чирва, Ольга Нестерко, дуэт Златы Иванив и Владислава Васицкого, Всеволод Скрима и Ангелина Глогусь. София Нерсесян получила в финале Нацотбора наивысший бал от зрителей и второй наивысший бал от жюри, что обеспечило юной артистке победу.

Нацотбор на Детское Евровидение-2025
Нацотбор на Детское Евровидение-2025 - результаты голосования / фото: instagram.com/suspilne.eurovision
София Нерсесян
София Нерсесян - победительница Национального отбора на Детское Евровидение-2025 / фото: instagram.com/suspilne.eurovision

На сцену Нацотбора-2025 София Нерсесян вышла с песней "Мотанка". Композиция стала своеобразным манифестом от лица детей Украины, которым необходима защита.

Смотрите видео выступления победительницы Национального отбора на Детское Евровидение-2025 Софии Нерсесян с песней Мотанка:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о радостном событии в семье Софии Ротару - ее семье в один день родились сразу трое детей. Детали раскрыла сестра Софии Михайловны Аурика Ротару.

Также украинская певица Светлана Билоножко сделала заявление о новом романе. В январе 2024 года она потеряла мужа, певца Виталия Билоножко, с которым была вместе более 40 лет.

Читайте также:

Детское Евровидение

Детское Евровидение - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором участвуют представители стран-членов Европейского вещательного союза. Аналог песенного конкурса Евровидение с тем отличием, что в качестве исполнителей выступают дети и подростки до 14 лет, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Евровидение Детское Евровидение новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ раскололи вражескую оборону: Генштаб обнародовал детали успешной операции

ВСУ раскололи вражескую оборону: Генштаб обнародовал детали успешной операции

00:12Фронт
Зеленский сделал громкое заявление о Tomahawk и завершении войны в Украине

Зеленский сделал громкое заявление о Tomahawk и завершении войны в Украине

22:46Война
Оккупанты атакуют Харьков: в городе прогремела серия громких взрывов взрывов

Оккупанты атакуют Харьков: в городе прогремела серия громких взрывов взрывов

22:08Война
Реклама

Популярное

Ещё
Долгожданная награда: три знака зодиака скоро будут купаться в достатке

Долгожданная награда: три знака зодиака скоро будут купаться в достатке

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти цифру 87

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти цифру 87

Украинцев начали штрафовать за дома в селе – можно "влететь" на миллион

Украинцев начали штрафовать за дома в селе – можно "влететь" на миллион

Тотальный блэкаут: целая область Украины осталась без света после атак РФ

Тотальный блэкаут: целая область Украины осталась без света после атак РФ

Украину атаковала мощная и затяжная магнитная буря: когда закончится 5-балльный шторм

Украину атаковала мощная и затяжная магнитная буря: когда закончится 5-балльный шторм

Последние новости

00:50

Папина колыбельная: счастливая Никитюк показала сына на руках у жениха-военного

00:12

ВСУ раскололи вражескую оборону: Генштаб обнародовал детали успешной операции

12 октября, воскресенье
23:56

Финал Национального отбора на Детское Евровидение-2025: названо имя победителяВидео

22:46

Зеленский сделал громкое заявление о Tomahawk и завершении войны в УкраинеВидео

22:16

Ольга Сумская лишилась бизнеса - что произошло

"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября
22:08

Оккупанты атакуют Харьков: в городе прогремела серия громких взрывов взрывов

22:02

Гривна готовит сенсацию: кто из выдающихся украинцев появится на купюре 5000 грн

21:57

Какая разница между белыми и синими знаками городов - цвет полностью меняет правилаВидео

21:53

Ребров ответил на вопрос о Греции и заинтриговал неожиданным заявлением

Реклама
21:16

"Наречие" и "искусственный язык": как отвечать на российские мифы об украинском языке

21:05

Трамп назвал "украинский импичмент" большим обманом и требует расследования

21:02

"За это придется заплатить": Макрон сделал жесткое предупреждение России

20:40

Россия готовит новый удар по Украине и Европемнение

20:17

Почему 13 октября нельзя звать в дом гостей: строгие приметы, которые нельзя нарушать

20:13

ВСУ отвоевали более 3 км земли: Зеленский раскрыл новые детали контрнаступления

19:26

Ударит 3-градусный мороз и пойдет снег: в каких областях будет штормовая погода

19:03

Топливный кризис в РФ разгоняется: BBC раскрыли, кто останется с "пустым баком"

18:54

Слова "будоражить" не существует - названы красивые украинские аналогиВидео

18:48

Могут ли забрать имущество за неуплату коммуналки: чем рискуют должники

17:57

Украина способна похоронить российскую энергетику - раскрыт путь к коллапсу в РФ

Реклама
17:49

Забытые дедовские приметы: как выбрать идеальное время для посадки озимого лукаВидео

17:49

Штурм РФ закончился катастрофой: десантники ВСУ "перемололи" врага на востоке

17:40

Звезда Женского Квартала впервые выходит замуж - источник

16:51

Зеленский рассказал о новом разговоре с Трампом и намекнул на "дальнобой" для ВСУ

16:49

Базовый гардероб на осень: как выбрать теплый и стильный гольфВидео

16:45

Главный ингредиент десертов дешевеет - цены побили рекорд за 20 месяцев

16:44

"Сейчас есть удачный момент" - полковник объяснил, как ВСУ может освободить Крым

16:40

Имеет странную форму: в Днепропетровской области нашли интересный гриб

16:00

Как сушить одежду без отопления и затрат: гениальный трюк работает даже зимойВидео

15:39

Ушла из жизни Дайан Китон: 9 лучших фильмов с актрисойВидео

15:26

Фильмы ужасов помогают человеку худеть: ТОП "жиросжигающих" хорроров

15:23

Врасплох на яхте: Кэти Перри застали в объятиях известного политика

15:16

"Людям нужно понимать": для каких регионов отключения света станут привычнымиВидео

14:59

Мужчина переехал в необычный дом и сэкономил кучу денег: как это ему удалосьВидео

14:29

Украинцев начали штрафовать за дома в селе – можно "влететь" на миллионВидео

14:29

Китайский гороскоп на завтра 13 октября: Тиграм - обида, Кроликам - перемены

14:04

В Украину возвращается мокрый снег: синоптики назвали дату

14:00

Как Украина может уничтожить Крымский мост: генерал СБУ раскрыл сценарий

13:44

"Громко ушел": Суханов заговорил о своем внезапном увольнении

13:38

"Продолжаем бороться": ВСУ освободили село в Запорожской области

Реклама
13:33

В Кремле заявили о готовности к окончанию войны и выставили циничное условие

12:57

Головоломка для самых зорких: лишь единицы найдут оленя за 10 секунд

12:52

"Во время боевого задания": на фронте погиб чемпион по богатырскому многоборью

12:51

Любовный гороскоп на неделю с 13 по 19 октября

12:45

РФ переходит в новую фазу атак по Украине: Зеленский предупредил о плане Кремля

12:44

"Жаль, что не украинка": Константин Грубич обратился к россиянам из-за Пугачевой

12:00

Почему 13 октября нельзя начинать новых дел: какой церковный праздник

11:56

Прилеты в трех областях: РФ ударила по объектам энергетики и газовой системы

11:39

Финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 октября

11:30

Гороскоп на сегодня 13 октября: Ракам - крупная прибыль, Стрельцам - хорошие новости

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять