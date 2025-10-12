Финал Национального отбора на Детское Евровидение-2025: названо имя победителя

Читайте больше:
23-ий международный музыкальный конкурс Детское Евровидение в 2025 году состоится 13 декабря (финал) в Тбилиси, Грузия, после победы на прошлогоднем конкурсе Андриа Путкарадзе с песней "To My Mom". В соревновании этого года примут участие 18 стран, которые сейчас находятся на стадии отбора своих конкурсантов.
Сегодня, 12 октября, завершился финал Национального отбора на Детское Евровидение-2025 в Украине. Нашу страну на конкурсе представит 10-летня София Нерсесян, сообщает Суспільне.
Соперниками победительницы были Ликерия Чирва, Ольга Нестерко, дуэт Златы Иванив и Владислава Васицкого, Всеволод Скрима и Ангелина Глогусь. София Нерсесян получила в финале Нацотбора наивысший бал от зрителей и второй наивысший бал от жюри, что обеспечило юной артистке победу.
На сцену Нацотбора-2025 София Нерсесян вышла с песней "Мотанка". Композиция стала своеобразным манифестом от лица детей Украины, которым необходима защита.
Смотрите видео выступления победительницы Национального отбора на Детское Евровидение-2025 Софии Нерсесян с песней Мотанка:
Детское Евровидение
Детское Евровидение - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором участвуют представители стран-членов Европейского вещательного союза. Аналог песенного конкурса Евровидение с тем отличием, что в качестве исполнителей выступают дети и подростки до 14 лет, сообщает Википедия.
