53 минуты, поцелуи и Меган: как прошла встреча принца Гарри и короля Чарльза

Алена Кюпели
27 сентября 2025, 17:11
Король Чарльз встретился со своим сыном, который теперь живет в США.
Король Чарльз, принцГарри
Король Чарльз, принцГарри / коллаж: Главред, фото: royal.uk/, instagram.com/sussexroyal/

Несмотря на то, что 53-минутная встреча принца Гарри с его отцом, королём Карлом, не привела к официальному примирению, новые подробности раскрывают сентиментальные моменты, которыми делились отец и сын.

Как пишет Page Six, принц Гарри подарил отцу фотографию своей молодой семьи в рамке, включая жену Меган Маркл и их детей, 6-летнего Арчи и 4-летнюю Лилибет.

По данным издания, 76-летний король Чарльз также преподнёс принцу Гарри подарок на 41-й день рождения — отец двоих детей отпраздновал это событие 15 сентября.

По данным издания, отец и сын встретились, когда Гарри прибыл на Land Rover в Кларенс-хаус.

Принц Гарри во время интервью для ВВС
Принц Гарри встретился с отцом / bbc.com

После обмена любезностями, поцелуев в щеку и чаепития, Гарри, как сообщается, покинул встречу, отправившись на приём в честь своих "Игр непокорённых".

Издание утверждало, что "дверь короля остаётся открытой для ещё одной личной чашки чая, когда Гарри вернётся в Лондон", — хотя источники в королевской семье сообщили изданию, что Чарльз намерен соблюдать Сандрингемское соглашение, в котором излагались условия ухода Гарри от обязанностей королевской семьи в январе 2020 года.

король Чарльз III
Король Чарльз III принял Гарри/ ua.depositphotos.com

Это исключает гибридную роль "наполовину в составе, наполовину вне состава" для Гарри, который покинул Великобританию с герцогиней Сассекской, чтобы жить в Монтесито, штат Калифорния, в 2020 году.

"Король — человек, который всё прощает, но он абсолютно чётко поддержал решение своей покойной матери о том, что в работающей королевской семье не может быть "наполовину в составе, наполовину вне состава"", — ранее сообщил источник в королевской семье.

Король Чарльз
Король Чарльз / инфографика: Главред

Ранее стало известно, что Букингемский дворец после новостей про онкологию Чарльза III приступил к разработке плана на случай внезапной смерти монарха. Сценарий прощания получил название "Мост Менай".

Также появились подробности, что сказал Чарльз, на тот момент - принц Уэльский, своей невесте Диане Спенсер в ночь перед их свадьбой. Тайну раскрыла близкая подруга леди Ди.

Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

