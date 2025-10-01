"Четыре года в колонии": в РФ приговорили известную певицу за позицию

Мария Максакова часто говорит о преступлениях Кремля.

Мария Максакова - арест / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мария Максакова

Марии Максаковой вынесли приговор в РФ

За что ее хотят наказать

Российской оперной певице Марии Максаковой, которая также раньше была депутатом Госдумы РФ от Единой России, Пресненский суд Москвы вынес приговор.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, приговор Максаковой вынесли по обвинению в призывах к деятельности против безопасности государства и нарушении закона об "иностранных агентах".

Мария Максакова / фото: instagram.com, Мария Максакова

Отметим, певица с 2016 года живет в Украине, а в стране-оккупанте она объявлена в розыск, ее заочно осудили на четыре года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинения лишь частично – ранее прокурор просил назначить Максаковой наказание в виде пяти лет и двух месяцев лишения свободы.

Мария Максакова / фото: instagram.com, Мария Максакова

Позиция Марии Максаковой

В 2016 году Мария Максакова сбежала из России в Украину, а ее мужа - экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова убил киллер в марте 2017 года. Оперная певица публично осуждает кремлевский режим и не покинула Украину даже во время полномасштабной войны.

О персоне: Мария Максакова Мария Максакова-Игенбергс — российская и украинская оперная певица (меццо-сопрано), солистка Мариинского театра (2011—2017), общественный деятель, депутат Госдумы РФ VI созыва. Как пишет Википедия, Максакова участвовала в выборах в Госдуму в 2011 году от партии "Единая Россия". По результатам выборов стала депутатом Госдумы VI созыва, вошла в комитет по культуре. В интервью 2011 года поддерживала политику Путина, негативно оценивала реформы 1990-х годов. В 2014 году голосовала в Государственной думе за аннексию Крыма Россией. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеру Муждабаеву на крымскотатарском телеканале ATR Максакова извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование за аннексию Крыма и подчеркнула, что в момент голосования она отсутствовала и в парламенте, и в стране.

