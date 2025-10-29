Укр
Читать на украинском
Екатерина Бужинская рассказала об издевательствах в браке: аборт и анорексия

Элина Чигис
29 октября 2025, 09:10
76
Екатерина Бужинская не видела проблем из-за влюбленности.
Екатерина Бужинская
Екатерина Бужинская рассказала о первом муже / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

Вы узнаете:

  • Бужинская вспомнила, как жила со своим продюсером
  • Какие испытания она прошла

Украинская известная певица Екатерина Бужинская вспомнила, как жила в браке со старшим на 20 лет продюсером Юрием Квеленковым.

В интервью Славе Демину Екатерина поделилась, что познакомилась с Юрием на одном из конкурсов и сначала он был ее продюсером, а потом уже стал мужем. Тогдашний муж очень критически относился к ее внешности и заявлял, что у нее лишний вес.

видео дня

"Он мне сказал, что я должна голодать, и я ела один творог раз в день, похудела на 10 кг и весила 42 кг", – рассказала певица.

Артистка вспомнила, как на съемках клипа на песню "Лед" ей пришлось пребывать в морозильной камере при 28 градусах мороза, после чего она потеряла сознание и получила травмы рук из-за переохлаждения.

Екатерина Бужинская
Екатерина Бужинская / фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

"Юра не подумал, что я могу заболеть, что может быть стресс для организма. Он не один раз обо мне не подумал. Я думаю, что он просто никогда меня не любил, а использовал", - отметила Бужинская.

Также Юрий переубедил певицу сделать аборт в 19 лет.

"Я в 19 лет после свадьбы беременею, а он говорит: "Нет, у нас конкурс. Маленький срок, не волнуйся, надо избавиться, ничего не будет. Не говори маме, не говори никому". Он меня закрыл, запретил общаться с подругами, я просто была наедине с ним. Он для меня был как свет в окошке. Я ему верила, и я думала, что он не может мне сделать что-то плохое, он же делает ради моего блага. То есть я настолько ему доверяла, я так сильно его любила", – подытожила Екатерина.

Смотрите видео интервью Екатерины Бужинской:

Отметим, как сообщал Главред, военнослужащий Дмитрий Дикусар обратился к поклонникам в день своего юбилея. Также он признался, что очень поменялся за время войны и научился ценить простые вещи.

А также ведущая Леся Никитюк пересеклась с актрисой Дарьей Петрожицкой, которая ранее негативно высказалась о ее игре в фильме "Песики", после чего разгорелся скандал в Сети.

О персоне: Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская – украинская певица, мецко-сопрано (альт), лауреат многочисленных песенных конкурсов, Гран-при на Славянском базаре в 1998 году, народная артистка Украины. Сотрудничает с украинской студией Artur Music. Выпустила 8 альбомов с 1998 года. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском.

шоу-бизнес Екатерина Бужинская новости шоу бизнеса
