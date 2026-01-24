Елена Мозговая попала под обстрел в Киеве: что с ней случилось

Кратко:
- Что рассказала Мозговая
- Куда прилетели обломки
Музыкальный продюсер Елена Мозговая в ночь на 24 января, когда террорист-Россия в очередной раз обстреливала Киев, оказалась в эпицентре взрыва.
Как написала она на своей странице в Instagram, обломки вражеского дрона падали прямо рядом с ее домом. Некоторые из них даже попали в соседские дворы.
"Нам сегодня прилетали куски сбитых дронов со всех сторон, слава Богу не в дома, но соседям во двор. Все живы, окна хотели повылетать, но удержались. С другой стороны, немного дальше, также упал кусок дрона", - сообщила она.
Кроме того, Мозговая добавила, что поделилась своей историей не зря. "Жизнь наша очень непредсказуема, но все равно жить надо, радоваться надо и обязательно творить. Вот я сейчас сижу и работаю над двумя апрельскими концертами. И они будут прекрасны, душевны.. потому что музыка это то, что спасает нашу менталочку, то, что согревает душу и лечит сердце", - отметила она.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что ранее также скандальная любовница бывшего мужа российской певицы Алсу, которая молчит о том, что ее террористическая родина вторглась в суверенную Украину, выходит замуж.
Ранее также стало известно, что Кейт Миддлтон стала дизайнером собственного пальто в клетку и уже появилась в нем на публике.
Вас также может заинтересовать:
- "Ялта хочет домой": на улицах Крыма зазвучала легендарная песня Мозгового
- Елену Мозговую срочно госпитализировали — что она сообщила
- Елена Мозговая поделилась редким фото отца ее старшей дочери
О персоне: Елена Мозговая
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред