Елена Мозговая попала под обстрел в Киеве: что с ней случилось

Алена Кюпели
24 января 2026, 17:25
Елена Мозговая оказалась в эпицентре взрыва и поделилась своими мыслями.
Елена Мозгов пережила страшную ночь
Елена Мозгов пережила страшную ночь / Коллаж Главред, фото Instagram/olenamozgova1

Кратко:

  • Что рассказала Мозговая
  • Куда прилетели обломки

Музыкальный продюсер Елена Мозговая в ночь на 24 января, когда террорист-Россия в очередной раз обстреливала Киев, оказалась в эпицентре взрыва.

Как написала она на своей странице в Instagram, обломки вражеского дрона падали прямо рядом с ее домом. Некоторые из них даже попали в соседские дворы.

Елена Мозговая
Елена Мозговая поделилась своей историей/ фото: instagram.com, Елена Мозговая

"Нам сегодня прилетали куски сбитых дронов со всех сторон, слава Богу не в дома, но соседям во двор. Все живы, окна хотели повылетать, но удержались. С другой стороны, немного дальше, также упал кусок дрона", - сообщила она.

Кроме того, Мозговая добавила, что поделилась своей историей не зря. "Жизнь наша очень непредсказуема, но все равно жить надо, радоваться надо и обязательно творить. Вот я сейчас сижу и работаю над двумя апрельскими концертами. И они будут прекрасны, душевны.. потому что музыка это то, что спасает нашу менталочку, то, что согревает душу и лечит сердце", - отметила она.

Елена Мозговая с мужем и дочерью
Елена Мозговая с мужем и дочерью / instagram.com/david__axelrod

Ранее Главред сообщал, что ранее также скандальная любовница бывшего мужа российской певицы Алсу, которая молчит о том, что ее террористическая родина вторглась в суверенную Украину, выходит замуж.

Ранее также стало известно, что Кейт Миддлтон стала дизайнером собственного пальто в клетку и уже появилась в нем на публике.

О персоне: Елена Мозговая

Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

