Елена Мозговая попала под обстрел в Киеве: что с ней случилось

Елена Мозговая оказалась в эпицентре взрыва и поделилась своими мыслями.

Елена Мозгов пережила страшную ночь / Коллаж Главред, фото Instagram/olenamozgova1

Кратко:

Что рассказала Мозговая

Куда прилетели обломки

Музыкальный продюсер Елена Мозговая в ночь на 24 января, когда террорист-Россия в очередной раз обстреливала Киев, оказалась в эпицентре взрыва.

Как написала она на своей странице в Instagram, обломки вражеского дрона падали прямо рядом с ее домом. Некоторые из них даже попали в соседские дворы.

видео дня

Елена Мозговая поделилась своей историей/ фото: instagram.com, Елена Мозговая

"Нам сегодня прилетали куски сбитых дронов со всех сторон, слава Богу не в дома, но соседям во двор. Все живы, окна хотели повылетать, но удержались. С другой стороны, немного дальше, также упал кусок дрона", - сообщила она.

Кроме того, Мозговая добавила, что поделилась своей историей не зря. "Жизнь наша очень непредсказуема, но все равно жить надо, радоваться надо и обязательно творить. Вот я сейчас сижу и работаю над двумя апрельскими концертами. И они будут прекрасны, душевны.. потому что музыка это то, что спасает нашу менталочку, то, что согревает душу и лечит сердце", - отметила она.

Елена Мозговая с мужем и дочерью / instagram.com/david__axelrod

О персоне: Елена Мозговая Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

