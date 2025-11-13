Укр
Читать на украинском
  Новости
  Звёзды

Елена Мозговая внезапно заговорила о драме: "Главное - не зависать"

Анна Подгорная
13 ноября 2025, 23:25
16
Мозговая определила "срок годности" новым переживаниям.
Елена Мозговая
Елена Мозговая сейчас - музыкальный продюсер поделилась мыслями / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Кратко:

  • Елена Мозговая поделилась рецептом, как справиться с драмой
  • Также она опубликовала снимок в стильном осеннем образе

Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая в социальных сетях нередко делится сугубо личным. Особенно, если дело касается переживаний и путей их разрешения.

Неожиданно для подписчиков в своем блоге в Instagram Мозговая рассказала о драме, и назвала срок, какой дает себе для того, чтобы ее пережить. Подход продюсера прост - не игнорировать проблему, но и не погружаться в нее с головой.

видео дня

"Главное... не "зависать" в драме дольше, чем заваривается кофе", - убеждена Елена. В качестве иллюстрации к своим размышлениям она добавила собственное фото в стильном осеннем луке - графитовом кепи и мягком шарфе в тон.

Елена Мозговая
Елена Мозговая сейчас - музыкальный продюсер поделилась мыслями / фото: instagram.com/olenamozgova1

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Екатерина Бужинская попала в больницу. Певица появилась с повязкой на глазу, и раскрыла детали травмы, которую получила во время гастролей.

Также украинская актриса Анна Кошмал резко ответила, почему не худеет после родов - второй ребенок у нее появился в марте этого года. Кроме того она призналась, сколько набрала за беременность.

Читайте также:

О персоне: Елена Мозговая

Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

