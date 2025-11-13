Елена Мозговая внезапно заговорила о драме: "Главное - не зависать"

Кратко:
- Елена Мозговая поделилась рецептом, как справиться с драмой
- Также она опубликовала снимок в стильном осеннем образе
Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая в социальных сетях нередко делится сугубо личным. Особенно, если дело касается переживаний и путей их разрешения.
Неожиданно для подписчиков в своем блоге в Instagram Мозговая рассказала о драме, и назвала срок, какой дает себе для того, чтобы ее пережить. Подход продюсера прост - не игнорировать проблему, но и не погружаться в нее с головой.
"Главное... не "зависать" в драме дольше, чем заваривается кофе", - убеждена Елена. В качестве иллюстрации к своим размышлениям она добавила собственное фото в стильном осеннем луке - графитовом кепи и мягком шарфе в тон.
О персоне: Елена Мозговая
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
