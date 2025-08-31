"Это плохая болезнь": 37-летний Соломка сделал признание о своей непригодности к службе

Кратко:
- Вячеслав Соломка снят с военного учета
- Шоумен раскрыл свой диагноз
Украинский ведущий и актер Вячеслав Соломка весной 2025 года сообщил, что бронирования от мобилизации он не имеет, но в нем для шоумена нет необходимости - в 2022 году его признали непригодным для воинской службы и сняли с учета по состоянию здоровья. Тогда свой диагноз Соломка раскрывать не стал, но отметил, что прошел ВВК в соответствии со всеми правилами.
В недавней беседе с Мирославой Мандзюк Вячеслав все же решился озвучить проблему, которая освободила его от службы. Он рассказал, что имеет целый ряд недугов, среди которых и новообразование в головном мозге.
"Новообразование головного мозга. Это плохая болезнь, уважительная история? Это один из тех диагнозов, которые у меня есть. Я не буду полностью медицинскую книжку открывать, но думаю, что этого достаточно", - говорит Вячеслав Соломка. Он также добавил, что узнал про свой диагноз в 2017 году, и с тех пор ежедневно принимает необходимые препараты. Является ли новообразование доброкачественным или злокачественным ведущий уточнять не стал.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что победительница романтического реалити-шоу "Холостяк-13", блогерша Инна Белень, экстренно покинула страну из-за суда. который инициировал ее муж.
Также Ирина, жена Дмитрия Monatik, случайно засветила лицо восьмимесячного сына от музыканта. Это - третий ребенок и третий сын в их семье. Малыша назвали Леоном.
Читайте также:
- "Штамп в паспорте": Ольга Мартыновская раскрыла правду о своей личной жизни
- "Запуталась в любовниках": Камалия попала в громкий публичный скандал
- Ювелирный бренд разорвал сотрудничество с Настей Каменских
О персоне: Вячеслав Соломка
Вячеслав Соломка - украинский ведущий, актер театра и кино. Играл в киевском "Молодом театре" и театре "Сузір'я". Сотрудничал с телеканалами - Новий канал, Україна, Київ. На его счету более 50 ролей и проектов.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред