"Это плохая болезнь": 37-летний Соломка сделал признание о своей непригодности к службе

Вячеслав Соломка впервые раскрыл диагноз, из-за которого его сняли с военного учета.

https://glavred.info/starnews/eto-plohaya-bolezn-37-letniy-solomka-sdelal-priznanie-o-svoey-neprigodnosti-k-sluzhbe-10694156.html Ссылка скопирована

Вячеслав Соломка новости - почему ведущего Соломку признали непригодным для службы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/v_solomka

Кратко:

Вячеслав Соломка снят с военного учета

Шоумен раскрыл свой диагноз

Украинский ведущий и актер Вячеслав Соломка весной 2025 года сообщил, что бронирования от мобилизации он не имеет, но в нем для шоумена нет необходимости - в 2022 году его признали непригодным для воинской службы и сняли с учета по состоянию здоровья. Тогда свой диагноз Соломка раскрывать не стал, но отметил, что прошел ВВК в соответствии со всеми правилами.

В недавней беседе с Мирославой Мандзюк Вячеслав все же решился озвучить проблему, которая освободила его от службы. Он рассказал, что имеет целый ряд недугов, среди которых и новообразование в головном мозге.

видео дня

"Новообразование головного мозга. Это плохая болезнь, уважительная история? Это один из тех диагнозов, которые у меня есть. Я не буду полностью медицинскую книжку открывать, но думаю, что этого достаточно", - говорит Вячеслав Соломка. Он также добавил, что узнал про свой диагноз в 2017 году, и с тех пор ежедневно принимает необходимые препараты. Является ли новообразование доброкачественным или злокачественным ведущий уточнять не стал.

Вячеслав Соломка новости - почему ведущего Соломку признали непригодным для службы / Скриншот YouTube

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что победительница романтического реалити-шоу "Холостяк-13", блогерша Инна Белень, экстренно покинула страну из-за суда. который инициировал ее муж.

Также Ирина, жена Дмитрия Monatik, случайно засветила лицо восьмимесячного сына от музыканта. Это - третий ребенок и третий сын в их семье. Малыша назвали Леоном.

Читайте также:

О персоне: Вячеслав Соломка Вячеслав Соломка - украинский ведущий, актер театра и кино. Играл в киевском "Молодом театре" и театре "Сузір'я". Сотрудничал с телеканалами - Новий канал, Україна, Київ. На его счету более 50 ролей и проектов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред