Еврофаны плюются от негодования: Евровидение сменило логотип конкурса впервые за 10 лет

Организаторы Евровидения-2026 решились на кардинальные перемены.

https://glavred.info/starnews/evrofany-plyuyutsya-ot-negodovaniya-evrovidenie-smenilo-logotip-konkursa-vpervye-za-10-let-10690712.html Ссылка скопирована

Евровидение-2026 - организаторы сменили логотип конкурса / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Читайте больше:

Как выглядит новый логотип Евровидения-2026

Почему поклонники конкурса недовольны обновлением

С момента Евровидения-2025 прошло чуть больше трех месяцев, и организаторы конкурса уже занялись подготовкой к следующему году. Начать решили с логотипа - прежний использовали с 2015 по 2025 год.

На официальных страницах Евровидения-2026 представили новую эмблему и шрифт, которые будут использоваться, как символы соревнования. "Празднуем 70 лет объединения музыкой в новом облике", - пишут организаторы. Сердечко и шрифт стали более округлыми, похожими на мультяшные.

видео дня

В комментариях еврофаны обновление не оценили. Они отмечают, что теперь лого выглядит слишком детским, и требуют возвращения прежнего: "Верните обратно! Мы не на канале Дисней, это не детский конкурс", "Где здесь кнопка "дизлайк", "Очень по-детски и мультяшно", "Верните лого", "Мы можем вернуть все обратно? Мы требовали перемен, но лого - это одна из тех немногих вещей, которые мы не хотели менять", "У Евровидения есть много проблем, но логотип к ним не относится. Старый логотип был намного лучше, зачем пытаться исправить то, что не сломано?", и т.д.

Логотипы Евровидения: до и после / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Еврофаны не оценили новый логотип Евровидения-2026 / instagram.com/eurovision

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Последние звездные новости:

Ранее Главред рассказывал, почему 51-летний Андрей Данилко до сих пор не построил семью. Артист раскрыл семейную тайну о проклятии, которое якобы наложила его прабабушка.

Также стало известно, что украинская актриса Анна Кошмал не может сбросить вес после того, как в марте 2025 года во второй раз стала мамой. Ей не помогают диеты и отказ от сладкого.

Читайте также:

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред