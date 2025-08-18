Еврофаны плюются от негодования: Евровидение сменило логотип конкурса впервые за 10 лет

Читайте больше:
С момента Евровидения-2025 прошло чуть больше трех месяцев, и организаторы конкурса уже занялись подготовкой к следующему году. Начать решили с логотипа - прежний использовали с 2015 по 2025 год.
На официальных страницах Евровидения-2026 представили новую эмблему и шрифт, которые будут использоваться, как символы соревнования. "Празднуем 70 лет объединения музыкой в новом облике", - пишут организаторы. Сердечко и шрифт стали более округлыми, похожими на мультяшные.
В комментариях еврофаны обновление не оценили. Они отмечают, что теперь лого выглядит слишком детским, и требуют возвращения прежнего: "Верните обратно! Мы не на канале Дисней, это не детский конкурс", "Где здесь кнопка "дизлайк", "Очень по-детски и мультяшно", "Верните лого", "Мы можем вернуть все обратно? Мы требовали перемен, но лого - это одна из тех немногих вещей, которые мы не хотели менять", "У Евровидения есть много проблем, но логотип к ним не относится. Старый логотип был намного лучше, зачем пытаться исправить то, что не сломано?", и т.д.
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.
