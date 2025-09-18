Флаг Украины: Мелания Трамп и Королева Камилла показались в желто-синих платьях

Кратко:
- Как нарядились первые леди во время визита
- Что известно о встрече
Президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией прибыл с государственным визитом в Великобританию.
На странице королевской семья в Instagram появилось фото встречи короля Чарльза и королевы Камиллы с Дональдом Трампом и его супругой. Фото оказалось очень символичным, ведь первые леди оделись в цвета украинского флага.
Так, королева Камилла надела синие платье в пол. Тоже самое сделала Мелания, только платье ее было желтым.
"Сегодня вечером Король и Королева приветствовали президента Трампа и первую леди Меланию Трамп на государственном банкете, устроенном в их честь в Виндзорском замке", - сказано на странице монархов.
"Многие вещи здесь греют мое сердце", - заявил Трамп по прибытии в резиденцию посла США в Лондоне, где он провел ночь. Короля Великобритании Карла III он назвал своим давним другом.
Недавно Главред писал о том, что Кейт Миддлтон вернулась в больницу, где лечила рак. Там она встретилась с пациентами, чтобы выразить свою поддержку и лично поблагодарить персонал за их "исключительную заботу, поддержку и сочувствие" за последние 12 месяцев.
В свою очередь принц Уильям также показал невероятно стильную и свежую Кейт. Он опубликовал трогательную публикацию к 43-летию своей "невероятной" жены.
О персоне: король Чарльз ІІІ
Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.
