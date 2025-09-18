Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Флаг Украины: Мелания Трамп и Королева Камилла показались в желто-синих платьях

Алена Кюпели
18 сентября 2025, 09:29
27
Дональд Трамп с первой леди прибыл с визитом в Великобританию.
Трамп прибыл с визитом в Великобританию
Трамп прибыл с визитом в Великобританию / Коллаж Главред, фото Instagram/teroyalfamily, potus

Кратко:

  • Как нарядились первые леди во время визита
  • Что известно о встрече

Президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией прибыл с государственным визитом в Великобританию.

На странице королевской семья в Instagram появилось фото встречи короля Чарльза и королевы Камиллы с Дональдом Трампом и его супругой. Фото оказалось очень символичным, ведь первые леди оделись в цвета украинского флага.

видео дня

Так, королева Камилла надела синие платье в пол. Тоже самое сделала Мелания, только платье ее было желтым.

"Сегодня вечером Король и Королева приветствовали президента Трампа и первую леди Меланию Трамп на государственном банкете, устроенном в их честь в Виндзорском замке", - сказано на странице монархов.

"Многие вещи здесь греют мое сердце", - заявил Трамп по прибытии в резиденцию посла США в Лондоне, где он провел ночь. Короля Великобритании Карла III он назвал своим давним другом.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Недавно Главред писал о том, что Кейт Миддлтон вернулась в больницу, где лечила рак. Там она встретилась с пациентами, чтобы выразить свою поддержку и лично поблагодарить персонал за их "исключительную заботу, поддержку и сочувствие" за последние 12 месяцев.

В свою очередь принц Уильям также показал невероятно стильную и свежую Кейт. Он опубликовал трогательную публикацию к 43-летию своей "невероятной" жены.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: король Чарльз ІІІ

Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса Чарльз III
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне атаковали Полтавщину: в Украине задерживается ряд поездов, детали

Россияне атаковали Полтавщину: в Украине задерживается ряд поездов, детали

09:08Украина
Благословила бессилие россиян: что не так с интервью Пугачевой

Благословила бессилие россиян: что не так с интервью Пугачевой

09:00Мнения
Герасимов обманывает Путина и рассказывает о сомнительных "победах" - Reuters

Герасимов обманывает Путина и рассказывает о сомнительных "победах" - Reuters

08:36Война
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине официально расширили возрастные рамки мобилизации - что изменилось

В Украине официально расширили возрастные рамки мобилизации - что изменилось

РФ выводит войска с двух направлений - раскрыты цели Кремля и план "Б" для Украины

РФ выводит войска с двух направлений - раскрыты цели Кремля и план "Б" для Украины

Карта Deep State онлайн за 18 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 18 сентября: Крысам - компромисс, Петухам - перемена

Китайский гороскоп на завтра 18 сентября: Крысам - компромисс, Петухам - перемена

Сгребать опавшие листья не нужно - эксперты раскрыли лучший и более простой метод

Сгребать опавшие листья не нужно - эксперты раскрыли лучший и более простой метод

Последние новости

09:47

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 сентября (обновляется)

09:29

Флаг Украины: Мелания Трамп и Королева Камилла показались в желто-синих платьях

09:08

Россияне атаковали Полтавщину: в Украине задерживается ряд поездов, детали

09:00

Благословила бессилие россиян: что не так с интервью Пугачевоймнение

08:56

Карта Deep State онлайн за 18 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Закрыть небо над Украиной будет сложно, есть 3 сценария - КриволапЗакрыть небо над Украиной будет сложно, есть 3 сценария - Криволап
08:47

"Русское пьянство": российского актера выбросили из окна

08:39

Пожары, отключения света и закрытые аэропорты: ночью в РФ прогремели взрывы

08:36

Герасимов обманывает Путина и рассказывает о сомнительных "победах" - Reuters

07:30

Пьяный сотрудник ТЦК устроил три ДТП в Тернополе: его задержали

Реклама
07:10

Где три различия между спортсменками: ответ надо найти за 23 секунды

06:39

Атака дронов на Киевскую область: горят склады и жилой дом

06:16

"Золотой треугольник" в небе: кому затмение в Деве 21 сентября принесёт везениеВидео

06:10

Путинская Россия полностью не соответствует перечню ценностеймнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с дедушкой-туристом за 31 секунду

05:26

Как идеально нарезать лук: звезда Мастер Шеф рассказала о секретном движении ножом

04:30

Больше, чем удача: 18 сентября станет поворотным моментом для пяти знаков зодиака

04:16

Экс-узник Кремля рассказал, как изменилось отношение к россиянам после плена

03:55

Деньги будут "идти" в руки: двух знаков зодиака ждет неожиданная прибыль

03:26

Коридор Затмений изменит жизнь ТОП-5 знаков зодиака: кто начнет все с нуля

03:13

Трамп в Лондоне: США и Британия заговорили об Украине

Реклама
02:22

Вселенная на их стороне: ТОП-4 знака зодиака, которые находятся под защитой космоса

01:55

В Польше приняли закон об украинцах: какие ограничения и правила вступят в силу

01:30

Потап раскрыл правду, куда на самом деле исчезла Настя Каменских

01:03

Что ни в коем случае нельзя просить у Господа: приметы 18 сентября

01:01

Угроза с неба: офицер рассказал, какой город может стать целью FPV-дронов врага

00:01

Усик попал под шквал хейта: что вызвало возмущение фанатов после футбольного матча

17 сентября, среда
23:12

Не просто седират: как один осенний посев превратит даже тяжелую почву в рыхлуюВидео

22:52

Таких нарушений не делал никто: Трамп жестко опозорился на встрече с королем АнглииВидео

22:42

Беременная Бех-Романчук рассказала о госпитализации

22:39

"Лишнее и ложное": в Польше резко отреагировали на слова Зеленского

22:37

Киркоров заговорил о Пугачевой, которая вскрыла их фейковый брак

22:09

Топливо готовится подорожать: эксперт спрогнозировал, как могут измениться цены на АЗС

21:32

Можно ли выгуливать кота на поводке - эксперты поставили точку в вопросеВидео

21:28

Евро резко взлетело вверх: новый курс валют на 18 сентября

21:27

Скандал на Кубке Украины: "Кривбасс" переиграл соперника, но вылетел "из-за ошибки"Видео

21:20

Через год после помолвки: Ольга Харлан призналась, как изменились ее отношения с женихом-итальянцем

20:48

Бои в центре Купянска: ВСУ раскрыли "маленькую ложь" россиян и разъяснили ситуацию

20:47

"Кремль выбрал путь вечной войны": ближайший соратник Путина уходит в отставку

20:37

Сильные ливни и штормовой ветер атакуют Украину: синоптики предупреждают об опасности

20:25

Хочет "искать счастье за границей": лидер "Динамо" отказался продлевать контракт

Реклама
20:15

Сгребать опавшие листья не нужно - эксперты раскрыли лучший и более простой метод

20:14

РФ готовится к новым ударам по Украине: Зеленский сказал, какие объекты под угрозой

19:41

Бензин или газ: эксперты посчитали, что на самом деле выгоднее для ежедневных поездок

19:19

Украина получит очень важные ракеты: Зеленский раскрыл наполнение новых пакетов помощиВидео

19:14

Можно остаться без ужина: какой сорт картофеля испортит идеальное пюре

19:12

"Их любовь глубока и проста": Киану Ривз тайно женился

19:10

Сколько стоит сбить один "Шахед"мнение

18:48

РФ выводит войска с двух направлений - раскрыты цели Кремля и план "Б" для УкраиныВидео

18:42

"План А" и "План Б": Зеленский рассказал, как Украина может завершить войнуВидео

18:26

Пушистые эмпаты: зоологи наконец ответили, умеют ли коты чувствовать нашу грусть

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять