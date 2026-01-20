Галкин показался в новом образе: стал бородачом

Кратко:
- Чем удивил Максим Галкин
- Как он выглядел
Российский юморист Максим Галкин, который активно поддерживает Украину после начала полномасштабного вторжения террористической РФ, сделал новую публикацию на своей странице в Instagram.
Артист показался в новом образе и удивил своей речью. В частности, Максим Галкин появился в кожаном пальто и шапке, а также пользователи и поклонники комика не могли не заметить важную часть нового образа - бороду.
Максим Галкин анонсировал новый тур по европейским городам, но больше всего он удивил последней фразой. "Приходите на мои новые концерты по случаю моего грядущего 50-летия", - сказал артист.
В комментариях развернулась настоящая буря, так как фоловеры Максима не могли поверить в то, что артисту уже исполняется 50 лет.
Где живут Максим Галкин и Алла Пугачева
Алла Пугачева с мужем и детьми живет на Кипре (в Лимасоле) с 2022 года, после переезда из Израиля, где они сначала обосновались. На Кипре семья приобрела недвижимость, включая особняк у моря. Пугачева и Галкин ведут относительно закрытый образ жизни.
О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
