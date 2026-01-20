Укр
Читать на украинском
Галкин показался в новом образе: стал бородачом

Алена Кюпели
20 января 2026, 14:04
63
Российский юморист Максим Галкин снова удивил своих поклонников - не только образом, но и заявлением.
Максим Галкин
Максим Галкин сделал важное объявление

Кратко:

  • Чем удивил Максим Галкин
  • Как он выглядел

Российский юморист Максим Галкин, который активно поддерживает Украину после начала полномасштабного вторжения террористической РФ, сделал новую публикацию на своей странице в Instagram.

Артист показался в новом образе и удивил своей речью. В частности, Максим Галкин появился в кожаном пальто и шапке, а также пользователи и поклонники комика не могли не заметить важную часть нового образа - бороду.

видео дня
Максим Галкин выглядит превосходно
Максим Галкин выглядит превосходно

Максим Галкин анонсировал новый тур по европейским городам, но больше всего он удивил последней фразой. "Приходите на мои новые концерты по случаю моего грядущего 50-летия", - сказал артист.

Максим Галкин выглядит превосходно
Максим Галкин выглядит превосходно

В комментариях развернулась настоящая буря, так как фоловеры Максима не могли поверить в то, что артисту уже исполняется 50 лет.

Максим Галкин выглядит превосходно
Максим Галкин выглядит превосходно

Где живут Максим Галкин и Алла Пугачева

Алла Пугачева с мужем и детьми живет на Кипре (в Лимасоле) с 2022 года, после переезда из Израиля, где они сначала обосновались. На Кипре семья приобрела недвижимость, включая особняк у моря. Пугачева и Галкин ведут относительно закрытый образ жизни.

О персоне: Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Максим Галкин новости шоу бизнеса
