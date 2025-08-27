Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Когда жажда жизни сильнее смерти: телеканал 2+2 снимает военную драму "Живой"

Алена Кюпели
27 августа 2025, 14:44
14
Лента создана на основе реальной истории спецназовца ГУР Руслана Финчука.
Когда жажда жизни сильнее смерти: телеканал 2+2 снимает военную драму 'Живой'

Телеканал 2+2 начал съемки четырехсерийной военной драмы "Живой", в основу которой легла реальная история командира батальона спецподразделения ГУР "Артан" Руслана Финчука с позывным "Хо**л".

Осенью 2023 года он, спасая побратимов, попал в тыл позиций врага. Все считали его погибшим, но он выжил и вернулся к своим. "Хо**л", раненый, без еды и воды, ползком пробирался к своим через минное поле, под прицелом вражеских дронов и снайперов. Этот путь длился трое суток.

Спецназовец множество раз был на грани жизни и смерти. Только сила духа, чувство долга и любовь к жене, чье незримое присутствие он чувствовал рядом с собой, позволили ему не сдаться и выжить.

видео дня

Эта история облетела украинские и мировые СМИ и вдохновила канал 2+2 на создание сериала о герое, его несокрушимости и жажде жизни.

"Руслан Финчук был привлечен к созданию ленты, активно и подробно консультировал нас при написании сценария, обращая внимание на детали, не известные для гражданских. Мы действительно глубоко погрузились в работу разведчиков, которая кажется неочевидной для рядового украинца, но которая решает многое в этой войне. Эти люди - настоящие супергерои. И мы счастливы, что можем этой лентой рассказать больше об их работе, о героизме и его цене, а также вдохновить его примером других. В самые тяжелые времена, когда отчаяться и опустить руки значительно проще, чем бороться дальше, когда иллюзий о быстрой победе больше нет, когда сотни тысяч мужчин и женщин держат фронт, а сотни тысяч их любимых ждут их домой - лучшее, что можем сделать мы - дать надежду", - говорит продюсер ленты Татьяна Шулика.

Главного героя сыграл актер театра и кино Андрей Исаенко. Он признался, что был глубоко поражен историей разведчика, много читал о его невероятном спасении. В ленте также снимаются Александр Зарубей и Андрей Фединчик, которые защищают страну, Евгений Ламах, Дмитрий Рыбалевский, Элеонора Кравченко, Ренат Сеттаров и другие.

В съемках участвуют военные, как консультанты, которые вместе с Русланом Финчуком были на задании, после которого он оказался в ловушке врага. В ленте используются их реальные позывные.

Сериал снимает ТЕТ Продакшн по заказу канала 2+2. Лента создается при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

  • Режиссер ленты: Сергей Сторожев, Алексей Есаков.
  • Оператор: Максим Мельник.
  • Автор сценария: Тамара Грантовская.
  • Продюсеры: Сергей Кизима, Татьяна Шулика, Олеся Пазенко, Оксана Янко-Коваленко.

Премьера ленты запланирована на следующий год.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мужчинам 18-22 лет разрешили пересекать границу: когда заработают изменения

Мужчинам 18-22 лет разрешили пересекать границу: когда заработают изменения

16:22Украина
Трамп убедил Орбана: в Politico узнали о договоренности насчет Украины

Трамп убедил Орбана: в Politico узнали о договоренности насчет Украины

15:53Мир
Как может завершиться война и с чем останется Украина: названы два сценария

Как может завершиться война и с чем останется Украина: названы два сценария

14:01Война
Реклама

Популярное

Ещё
Почему Украина не бьет по России новыми дальнобойными ракетами - раскрыт нюанс

Почему Украина не бьет по России новыми дальнобойными ракетами - раскрыт нюанс

"Все это знают": в Бразилии сказали, когда закончится война в Украине

"Все это знают": в Бразилии сказали, когда закончится война в Украине

Филипп Киркоров опозорился на всю РФ - что произошло

Филипп Киркоров опозорился на всю РФ - что произошло

У популярной украинской певицы новый роман: "Все видно по глазам"

У популярной украинской певицы новый роман: "Все видно по глазам"

Сумы частично без света, вода - по графику: армия РФ массированно атаковала город БПЛА

Сумы частично без света, вода - по графику: армия РФ массированно атаковала город БПЛА

Последние новости

16:28

Энрике Иглесиас станет отцом в четвертый раз: кто родит ему ребенка

16:25

Посевной календарь на сентябрь 2025: что нужно сделать в саду и на огороде

16:22

Мужчинам 18-22 лет разрешили пересекать границу: когда заработают изменения

16:19

Одно движение и "слепые зоны" исчезнут: что стоит сделать водителям в автоВидео

15:53

Трамп убедил Орбана: в Politico узнали о договоренности насчет Украины

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвал датыРезкое потепление накроет Украину: синоптик назвал даты
15:50

Семья Брюса Уиллиса приняла важное решение

15:48

Куда улетают аисты: орнитолог объяснил, как птицы преодолевают путь в Африку

15:45

Признают ли США Крым российским - политолог раскрыл, чего ждать УкраинеВидео

15:31

"Это жизнь": Елена Мозговая рассказала о расставании с мужемВидео

Реклама
15:29

У врага проблемы на фронте: в ВСУ сказали, когда наступление РФ пойдет на спад

15:22

Малолетняя дочь путинистки Борисовой сделала грудь

15:03

Известная украинская певица развелась с мужем после десяти лет брака - детали

14:59

Угроза окружения и котла: известно о сложной ситуации возле ключевого города

14:56

В переговорах по территориям "компромисс невозможен": появился мрачный прогнозВидео

14:52

"Супермен" - новый фильм о легендарном супергерое доступен на Киевстар ТВ

14:44

Когда жажда жизни сильнее смерти: телеканал 2+2 снимает военную драму "Живой"

14:42

В Украине нашли действующий вулкан: где находится чудо, о котором мало кто знает

14:22

Гороскоп Таро на завтра 28 августа: Девам - двигаться дальше, Львам - говорить

14:01

Как может завершиться война и с чем останется Украина: названы два сценария

13:57

Переговоры с РФ: Зеленский сделал резкое заявление и назвал главное условие

Реклама
13:57

При встрече лучше бежать: названа опасная и ядовитая рыба, которая живет в УкраинеВидео

13:38

Как один правитель Украины полностью изменил ее будущее - все решило трудное решениеВидео

12:58

Обколотые: предательниц Лорак и Асти высмеяли в России

12:58

На глазах жены: Усик устроил дикие танцы с ДорофеевойВидео

12:49

Подрыв и мощный пожар: СМИ раскрыли детали взрыва на нефтепроводе в РФ

12:47

"При Порошенко Путин заработал $36 млрд на "Дружбе", а теперь нардеп примазывается к её подрыву" – военный

12:46

"Путин готовит ловушку": Фесенко объяснил, почему отказ Киева от территорий - не главноеВидео

12:38

Тейлор Свифт впервые выходит замуж - кто жених и сколько стоит обручальное кольцо

12:20

Перцовыми баллончиками: команда психованной Аллегровой как могла, разгоняла прессуВидео

12:20

"Начинается процесс": беременная предательница Тодоренко сделала признание

12:18

Результат за копейки: хозяйкам советуют натирать окна жидкостью для мытья посудыВидео

12:11

За лето РФ захватила лишь 0,3% Украины и готовит зимний реванш - Bild

12:08

Сознательный террор: РФ ударила по энергетическим объектам в шести областях

12:01

Прогноз погоды на 1 сентября: синоптик сказала, каким будет первый день осени

11:55

В Украине нашли гигантский гриб-рекордсмен: в чем его особенностьВидео

11:24

Китайский гороскоп на завтра 28 августа: Козлам - тревога, Обезьянам - вызов

11:04

Какие документы нужны мужчинам 18-22 лет для выезда за границу: полный перечень

11:03

Ростов-на-Дону трясло от взрывов: зафиксирован масштабный пожар в центре городаВидео

10:58

Как сохранить спелые бананы надолго: 100%-ный фокус удивит простотойВидео

10:32

Может вырасти до полуметра: в Украине заметили редкую ящерицу без ног

Реклама
10:31

РФ ударила по Полтавщине: горело предприятие энергетики, часть города была без света

10:14

Звезда "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел бросила сына миллиардера

10:09

Путинист Киркоров принял важное решение насчет детей - детали

10:03

Гарантии безопасности для Украины: в ISW назвали реальные настроения Кремля

09:45

Сентябрь 2025 под знаком затмений: что ждет Водолеев в финансах, любви и карьереВидео

09:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 августа (обновляется)

09:32

"Все это знают": в Бразилии сказали, когда закончится война в Украине

09:31

"Очень больно": известная актриса рассказала о своем тяжелом расстройстве

09:30

"Наши команды работают": в США назвали ориентир для завершения войны

09:00

Путин расставил ловушки для Украины и Трампа, но у него нет козырей, чтобы победить – ФесенкоВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять