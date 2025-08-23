Легендарная Серена Уильямс ошарашила секретом своего похудения

Теннисистка поделилась своим секретом похудения и показала, как выглядит в купальнике.

Серена Уильямс / коллаж: Главред, фото: instagram.com/serenawilliams

Семикратная победительница Уимблдона, американская теннисистка Серена Уильямс продемонстрировала свою стройную фигуру в смелом купальнике, сообщив о приёме препарата для похудения.

Как пишет Page Six, 43-летняя спортсменка позировала для серии снимков в четверг в ярко-жёлтом слитном купальнике.

Серена Уильямс похудела на 13 килограмм / Фото Instagram/ serenawilliams

"Меланиновый, нежно-жёлтый", — подписала она в карусели в Instagram, и поклонники тут же расхвалили её в комментариях.

"Ты выглядишь потрясающе", — написал один фанат. "Какое тело", — добавил другой.

Серена Уильямс похудела на 13 килограмм / Фото Instagram/ serenawilliams

Уильямс рассказала, что похудела более чем на 13,5 кг с помощью препарата.

Серена Уильямс похудела на 13 килограмм / Фото Instagram/ serenawilliams

"Я чувствую себя великолепно", — рассказала она. "Я чувствую себя очень хорошо и здоровой. Я чувствую лёгкость как физическую, так и душевную", - написала она.

