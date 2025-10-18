"Любоваться твоей красотой": у Игоря Крутого появилась молодая женщина

Кратко:
Российский композитор украинского происхождения Игорь Крутой, который молчит о том, что террористическая Россия напала на мирную Украину, обзавелся новой молоденькой музой.
Так, у композитора Игоря Крутого вышла в свет новая песня "Зонтик" и клип к ней, в котором снялась молодая поэтесса Анна Егоян.
На своей странице в Instagram, молодая девушка написала, что она бесконечно счастлива быть частью проекта Игоря Крутого. "Все, что близко моему сердцу, – в этих кадрах. Огромная благодарность Игорю Яковлевичу за доверие и вдохновение. Это большая честь – быть музой в такой нежной, красивой и мелодичной истории", - написала Анна Егоян.
На публикацию одним из первых отреагировал 71-летний Крутой, который написал:
"Аннушка, поздравляю с выходом клипа и возможностью многих любоваться твоей красотой под мою музыку…", - отметил композитор.
О персоне: Игорь Крутой
Игорь Крутой - советский, украинский и российский эстрадный композитор, продюсер, пианист, певец. Народный артист России (1996), народный артист Украины (2011), лауреат премии Ленинского комсомола (1989). К слову, артист родился в Украине, в районном центре Гайворон.
