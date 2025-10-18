"Любоваться твоей красотой": у Игоря Крутого появилась молодая женщина

У 71-летнего Игоря Крутого появилась новая 28-летняя муза.

У Игоря Крутого появилась новая муза / Коллаж Главред, фото Instagram/igorkrutoy65

Российский композитор украинского происхождения Игорь Крутой, который молчит о том, что террористическая Россия напала на мирную Украину, обзавелся новой молоденькой музой.

Так, у композитора Игоря Крутого вышла в свет новая песня "Зонтик" и клип к ней, в котором снялась молодая поэтесса Анна Егоян.

На своей странице в Instagram, молодая девушка написала, что она бесконечно счастлива быть частью проекта Игоря Крутого. "Все, что близко моему сердцу, – в этих кадрах. Огромная благодарность Игорю Яковлевичу за доверие и вдохновение. Это большая честь – быть музой в такой нежной, красивой и мелодичной истории", - написала Анна Егоян.

Игорь Крутой о заговорил о молодой девушке / Фото Instagram/igorkrutoy65

На публикацию одним из первых отреагировал 71-летний Крутой, который написал:

Игорь Крутой снял девушку в клипе / Фото Instagram/igorkrutoy65

"Аннушка, поздравляю с выходом клипа и возможностью многих любоваться твоей красотой под мою музыку…", - отметил композитор.

Отметим, ранее сообщалось, что Валерий Леонтьев оказался в числе тех, кто в феврале 2022 года, после начала полномасштабной войны в Украине, покинул страну-оккупанта. Он осел в Майами, США, где уже много лет живет и работает его жена, и где супруги имеют недвижимость.

Также российский актер Анатолий Васильев, известный по роли Юрия Ковалева в сериале "Сваты", выразил свое впечатление от поведения российской актрисы Людмилы Артемьевой, которая исполнила роль его жены. По его словам, Артемьева вела себя на съемках настолько грубо, что к ней нельзя было даже подойти, и он чувствовал себя неуверенно в ее присутствии.

О персоне: Игорь Крутой Игорь Крутой - советский, украинский и российский эстрадный композитор, продюсер, пианист, певец. Народный артист России (1996), народный артист Украины (2011), лауреат премии Ленинского комсомола (1989). К слову, артист родился в Украине, в районном центре Гайворон.

