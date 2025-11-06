MELOVIN раскрыл шокирующую сумму, которую вложил в создание своего нового альбома

Артист говорит, что это вовсе не роскошь, а необходимость.

Melovin поделился личным / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official

Кратко:

О какой сумме идет речь

В виде чего артист видит свои вложения

Украинский певец и композитор Melovin (настоящее имя - Константин Бочаров) раскрыл сумму, которую она заплатил за создание своего нового альбома.

Как сообщает пресс-служба артиста, певец как раз готовится к релизу третьей пластинки MRoom13. Премьера альбома состоится 13 ноября. Между тем оказалось, что артист заплатил не маленькую сумму за создание своего альбома.

Оказывается, что ему пришлось заплатить 20 000 евро. Между тем, артист говорит, что это вовсе не роскошь, а необходимость. В частности, артист добавляет, что это своего рода инвестиция в искусство, ведь каждый артист стремится создавать продукт мирового уровня.

Melovin / Скриншот YouTube

Певец также представил новую песню "я горю не згораю". По словам артиста, вдохновением на работу стало ни что иное, как влюбленность.

"Мне кажется, у каждого есть человек, который, несмотря ни на что, вдохновляет гореть, совершать безумные поступки и отдаваться чувствам. И что бы ни случилось, ты все равно помнишь этот огонь. Поэтому я решил сделать песню не о боли, а о страсти, которая становится частью силы", - сообщил MELOVİN.

О персоне: Меловин MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

