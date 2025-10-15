Укр
Молодую участницу "Голоса" выкрали и убили ради органов

Алена Кюпели
15 октября 2025, 22:14
Желая подправить финансовое положение, 26-летняя певица полетела за границу на подработку.
Пропала участница проекта
Пропала участница проекта "Голос" / Коллаж Главред, фото Instagram/vera_kravth

Кратко:

  • Что случилось с певицей
  • Как ее обманули

Участница российского вокального проекта "Голос" Вера Кравцова была зверски убита в Мьянме.

Как пишут российские пропагандисты, Кравцова родом из Минска. Несколько лет назад девушка участвовала в шоу "Голос". Желая подправить финансовое положение, 26-летняя певица полетела за границу на подработку.

видео дня

Сообщается, что в Бангкоке молодую певицу обманули и незаконным путем вывезли в Мьянму на работу в скам-центр. Россияне пишут, что вокалистка вначале флиртовала с обеспеченными мужчинами и просила их вложить во что-то деньги. А уже в начале октября Вера перестала выходить на связь, и родственники забили тревогу.

Девушку обманули и отдали в трудовое рабство
Девушку обманули и отдали в трудовое рабство / Фото Instagram/vera_kravth

На днях с близкими связались неизвестные и сообщили, что исполнительницу убили и продали на органы. Тело девушки, по словам анонимов, кремировали.

Девушку обманули и отдали в трудовое рабство
Девушку обманули и отдали в трудовое рабство / Фото Instagram/vera_kravth

Ранее Главред рассказывал, что бывшая девушка Бруклина Бекхэма, американская актриса Хлоя Грейс Морец, женилась на своей подруге, модели Кейт Харрисон.

Также стало известно, что у "Человека-паука" Тома Холланда неизлечимые расстройства. Актер раскрыл трудности, с которыми ему приходится сталкиваться во время работы.

