Молодую участницу "Голоса" выкрали и убили ради органов

Пропала участница проекта "Голос" / Коллаж Главред, фото Instagram/vera_kravth

Участница российского вокального проекта "Голос" Вера Кравцова была зверски убита в Мьянме.

Как пишут российские пропагандисты, Кравцова родом из Минска. Несколько лет назад девушка участвовала в шоу "Голос". Желая подправить финансовое положение, 26-летняя певица полетела за границу на подработку.

Сообщается, что в Бангкоке молодую певицу обманули и незаконным путем вывезли в Мьянму на работу в скам-центр. Россияне пишут, что вокалистка вначале флиртовала с обеспеченными мужчинами и просила их вложить во что-то деньги. А уже в начале октября Вера перестала выходить на связь, и родственники забили тревогу.

На днях с близкими связались неизвестные и сообщили, что исполнительницу убили и продали на органы. Тело девушки, по словам анонимов, кремировали.

