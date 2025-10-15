Молодую участницу "Голоса" выкрали и убили ради органов

Кратко:
- Что случилось с певицей
- Как ее обманули
Участница российского вокального проекта "Голос" Вера Кравцова была зверски убита в Мьянме.
Как пишут российские пропагандисты, Кравцова родом из Минска. Несколько лет назад девушка участвовала в шоу "Голос". Желая подправить финансовое положение, 26-летняя певица полетела за границу на подработку.
Сообщается, что в Бангкоке молодую певицу обманули и незаконным путем вывезли в Мьянму на работу в скам-центр. Россияне пишут, что вокалистка вначале флиртовала с обеспеченными мужчинами и просила их вложить во что-то деньги. А уже в начале октября Вера перестала выходить на связь, и родственники забили тревогу.
На днях с близкими связались неизвестные и сообщили, что исполнительницу убили и продали на органы. Тело девушки, по словам анонимов, кремировали.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред рассказывал, что бывшая девушка Бруклина Бекхэма, американская актриса Хлоя Грейс Морец, женилась на своей подруге, модели Кейт Харрисон.
Также стало известно, что у "Человека-паука" Тома Холланда неизлечимые расстройства. Актер раскрыл трудности, с которыми ему приходится сталкиваться во время работы.
Вас также может заинтересовать:
- Орал не своим голосом: Киркоров чуть не сгорел во время концерта
- Прямо перед финалом Евровидения: у солиста Ziferblat проблемы с голосом
- "Его голос знал весь мир": на Сумщине погиб заслуженный артист Украины
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред