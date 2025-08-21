Надя Дорофеева призналась, о чем сожалеет: "Я бы хотела успеть"

Вкратце:
- Надя Дорофеева огорчена тем, как быстро летит время
- Звезда рассказала, что не успела сделать
Этим летом украинская певица Надя Дорофеева была очень продуктивной - новая музыка, множество концертов и т.д. Однако летний сезон все же вызывает у звезды определенные сожаления.
Они связаны с тем, что, по мнению Додо, она недостаточно времени уделила общению с близкими и отдыху. Об этом артистка рассказала в своем канале в Telegram.
"Осень уже через 2 недели. Пусть это станет нам напоминанием сделать этим летом все то, чего мы еще не успели. Пишите, что бы вы хотели успеть. Я бы хотела успеть погулять в летних платьях, посидеть на летних террасах с друзьями, а также немного позагорать", - поделилась своими размышлениями Надя Дорофеева.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, в каком состоянии София Ротару на самом деле. С начала полномасштабной войны в Украине артистка перестала появляться в публичном и информационном пространстве.
Также возлюбленная Дмитрия Кулебы, издательница и бизнесвумен Светлана Павелецкая, раскрыла правду об отношениях с политиком, которые длятся уже более трех лет.
Читайте также:
- "Мы почувствовали друг друга": Melovin рассказал о кармической встрече со звездой
- "Я сейчас чувствую": Лидия Таран заговорила о личной жизни
- Виктор Розовый закрутил новый роман - как выглядит его девушка
О персоне: Надя Дорофеева
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред