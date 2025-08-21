Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Надя Дорофеева призналась, о чем сожалеет: "Я бы хотела успеть"

Анна Подгорная
21 августа 2025, 15:36
64
Dorofeeva напомнила поклонникам нечто очень важное.
Надя Дорофеева, Миша Кацурин
Надя Дорофеева новости - Dorofeeva поделилась личным / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Вкратце:

  • Надя Дорофеева огорчена тем, как быстро летит время
  • Звезда рассказала, что не успела сделать

Этим летом украинская певица Надя Дорофеева была очень продуктивной - новая музыка, множество концертов и т.д. Однако летний сезон все же вызывает у звезды определенные сожаления.

Они связаны с тем, что, по мнению Додо, она недостаточно времени уделила общению с близкими и отдыху. Об этом артистка рассказала в своем канале в Telegram.

видео дня

"Осень уже через 2 недели. Пусть это станет нам напоминанием сделать этим летом все то, чего мы еще не успели. Пишите, что бы вы хотели успеть. Я бы хотела успеть погулять в летних платьях, посидеть на летних террасах с друзьями, а также немного позагорать", - поделилась своими размышлениями Надя Дорофеева.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева новости - Dorofeeva поделилась личным / t.me/thisisdorofeeva

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, в каком состоянии София Ротару на самом деле. С начала полномасштабной войны в Украине артистка перестала появляться в публичном и информационном пространстве.

Также возлюбленная Дмитрия Кулебы, издательница и бизнесвумен Светлана Павелецкая, раскрыла правду об отношениях с политиком, которые длятся уже более трех лет.

Читайте также:

О персоне: Надя Дорофеева

Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Надя Дорофеева новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ермак заявил о референдуме и судьбе оккупированных территорий - что предполагается

Ермак заявил о референдуме и судьбе оккупированных территорий - что предполагается

16:41Война
У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко

16:37Интервью
Освободили большую часть: у ВСУ важный успех на стратегическом направлении

Освободили большую часть: у ВСУ важный успех на стратегическом направлении

16:16Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 22 августа: Львам - неприятности, Стрельцам - хорошие новости

Гороскоп на завтра 22 августа: Львам - неприятности, Стрельцам - хорошие новости

РФ атаковала Закарпатье: оккупанты ударили по территории предприятия в Мукачево

РФ атаковала Закарпатье: оккупанты ударили по территории предприятия в Мукачево

Трамп был ошеломлен: Зеленский и Европа предложили ему "сделку" по территории – FT

Трамп был ошеломлен: Зеленский и Европа предложили ему "сделку" по территории – FT

Настоящий знак от Вселенной: каким четырем знакам зодиака повезет 21 августа

Настоящий знак от Вселенной: каким четырем знакам зодиака повезет 21 августа

Алла Пугачева публично обратилась к Святославу Вакарчуку

Алла Пугачева публично обратилась к Святославу Вакарчуку

Последние новости

16:46

"Все кончено": принц Филипп сделал уничтожающий комментарий о свадьбе принца Гарри

16:42

Подруга закрутила роман с женатым мужчиной: история вызвала бурю в Сети

16:41

Ермак заявил о референдуме и судьбе оккупированных территорий - что предполагается

16:39

Главный секрет нежного картофельного пюре: чем нужно заменить сливочное масло

16:37

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоВидео

Какой будет осень-2025 в Украине: синоптик удивил прогнозом погодыКакой будет осень-2025 в Украине: синоптик удивил прогнозом погоды
16:32

4 запрета, которые ни в коем случае нельзя нарушать: строгие приметы 22 августа

16:26

Где число 76 среди большого количества чисел 79: только самые внимательные заметят

16:25

Оля Цибульская похвасталась первой в своей жизни татуировкой

16:16

Освободили большую часть: у ВСУ важный успех на стратегическом направлении

Реклама
16:12

Как избавиться от запаха секонд-хенда: малоизвестный, но действенный метод

15:50

Он был координатором: задержан украинец, которого подозревают в подрыве Северного потока

15:41

Существенный рост или резкое падение: чего ждать от курса валют уже с 25 августа

15:36

Надя Дорофеева призналась, о чем сожалеет: "Я бы хотела успеть"

15:27

Вкуснее, чем в магазине: рецепт конфет всего из трех продуктов

15:23

У Зеленского раскрыли сценарий завершения войны: что ждет оккупированные земли

15:03

Запреты, которые могут повлиять на жизнь: что нельзя делать женщинам по дате рожденияВидео

14:44

Может быть тяжелее человека: в Украине живет гигантская и загадочная рыбаВидео

14:40

Нереально: звезда "Женского квартала" рассказала, как война повлияла на юмор

14:31

Серьезный удар по логистике оккупантов в Крыму: ВСУ осуществили спецоперацию в Джанкое

14:21

В Москве назвали условие встречи Зеленского и Путина: что требуют от Украины

Реклама
14:12

Переговоры дадут результат: прогноз, когда в Украине завершится войнаФото

14:06

Неужели "кинули" Трампа: РФ отказывается выполнять данное США обещание, детали ISW

13:39

Поражение НПЗ и стратегических объектов РФ: Генштаб провел "громкую" операцию

13:38

"Вещи могут быть прокляты": можно ли носить найденные украшенияВидео

13:20

Что смотрит Елена Зеленская: топ-3 любимых фильмов первой леди УкраиныВидео

13:08

Дело в женщине: почему принц Уильям не будет мириться с Гарри

13:06

Когда собирать свеклу в 2025 году: названы два признака спелого овоща

12:42

Новый сигнал светофора на дорогах: что означает загадочный синий огонекВидео

12:26

Дождь, гроза, ливни и снижение температуры: какие регионы Украины накроет похолодание

12:20

Знаменитые российские пропагандисты сбежали из РФ - детали

12:08

Вместо мусорки — на пользу: необычные способы использовать старое постельное бельё

12:01

Россия готовит новую ракетную атаку по Украине: когда враг может ударить

11:43

Алла Пугачева публично обратилась к Святославу Вакарчуку

11:40

Виктор Розовый закрутил новый роман - как выглядит его девушка

11:34

"Мы готовы": Зеленский назвал условие, при котором он встретится с Путиным

11:23

Украинцам теперь поступает до 4200 грн к основной пенсии: кому и как назначают

11:16

Крым, выборы и вопрос территорий: Зеленский расставил точки над "і"

11:06

"Безумный антирекорд": Зеленский раскрыл подробности ночной атаки РФФото

11:05

Китайский гороскоп на завтра 22 августа: Змеям - обвинения, Обезьянам - проблемы

10:50

ГУР провело операцию возле Железного Порта: уничтожен катер и вражеский экипаж

Реклама
10:21

РФ ударила по крупной американской компании в Мукачево: что там производилиФото

10:05

"Страдает": путинисту Филиппу Киркорову поставили окончательный диагноз

10:04

Массированная атака на Украину: РФ запустила 574 дрона и 40 ракет, детали

09:29

Ночь взрывов в России: дроны атаковали НПЗ, энергоблок АЭС остался без света

09:15

Отбили населенные пункты и нанесли потери врагу: ВСУ имеют успехи на фронте

09:09

"Наконец-то поняла": что известно об истинной позиции Ани Лорак

08:21

"Горит и валит густой дым": в Севастополе дроны ударили по воинской части ЧФ РФ

08:10

Как Путин охмурил Трампа на Аляске?мнение

08:04

РФ атаковала Львов ракетами и дронами: появилось фото "прилета"Фото

07:46

Истребители F-35 и не только: какие гарантии безопасности для Украины просят у Трампа

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять