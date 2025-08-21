Надя Дорофеева призналась, о чем сожалеет: "Я бы хотела успеть"

Dorofeeva напомнила поклонникам нечто очень важное.

Надя Дорофеева новости - Dorofeeva поделилась личным / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева огорчена тем, как быстро летит время

Звезда рассказала, что не успела сделать

Этим летом украинская певица Надя Дорофеева была очень продуктивной - новая музыка, множество концертов и т.д. Однако летний сезон все же вызывает у звезды определенные сожаления.

Они связаны с тем, что, по мнению Додо, она недостаточно времени уделила общению с близкими и отдыху. Об этом артистка рассказала в своем канале в Telegram.

"Осень уже через 2 недели. Пусть это станет нам напоминанием сделать этим летом все то, чего мы еще не успели. Пишите, что бы вы хотели успеть. Я бы хотела успеть погулять в летних платьях, посидеть на летних террасах с друзьями, а также немного позагорать", - поделилась своими размышлениями Надя Дорофеева.

Надя Дорофеева новости - Dorofeeva поделилась личным / t.me/thisisdorofeeva

О персоне: Надя Дорофеева Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

