"Не разговаривай со мной": Мишель Обама раскрыла правду об отношениях с мужем

Жена Барака Обамы призналась, как выглядит для их пары романтика после трех десятилетий вместе.

Мишель Обама сейчас - жена Барака Обамы рассказала о свиданиях с ним / коллаж: Главред, фото: instagram.com/michelleobama

Мишель и Барак Обама вместе уже более тридцати лет

Бывшая первая леди США рассказала, как выглядят ее свидания с мужем сегодня

В начале октября Мишель и Барак Обама отпраздновали годовщину - 33 года в браке. Вопреки слухам о разладе в семье, Обамы продолжают демонстрировать в информационном пространстве, что они - удивительно крепкая пара.

Не последнюю роль в этом играют вечера свиданий, которые себе устраивают экс-президент США и его супруга. Правда, за 33 года вместе они уже выработали собственные понимания романтики - без обязательных походов в ресторан или театр в роскошных одеждах.

Свой романтический рецепт Мишель Обама раскрыла в недавнем интервью для журнала People. "Мы женаты 32, 33 года... Я всегда забываю. Прости, дорогой. Когда мы оба с удовольствием проводим вечер вместе, мы остаемся дома. Мы не наряжаемся. Просто устраиваем приятный ужин, зажигаем свечи, включаем музыку и разговариваем. Мы не разговариваем весь день, потому что мы весь день вместе дома, верно? Мы работаем из дома. Поэтому, когда у нас намечается действительно особенный вечер, мы говорим: "Не разговаривай со мной. Прибереги это для ужина", - говорит бывшая первая леди США.

Мишель и Барак Обама с детьми / фото: instagram.com/michelleobama

О персоне: Мишель Обама Мишель Обама - американский адвокат, супруга 44-го президента США Барака Обамы. Мишель Обама - первая в истории первая леди США афроамериканского происхождения. В американской прессе ее часто сравнивают с Жаклин Кеннеди и принцессой Дианой. Заняла 93-е место в списке Maxim Top 100 в 2009 году. В 2010 году заняла первое место в рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира, составленном журналом Forbes. В 2016 году вышел фильм "Саутсайд с тобой", основой событий которого является первая встреча будущей первой леди с Бараком Обамой летом 1989 года. Картина базируется на мемуарах Барака Обамы. Член Американской академии искусств и наук (2019). В декабре 2019 года заняла третье место в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes с доходами $36 млн с продаж своей книги "Становление" (англ. Becoming), сообщает Википедия.

