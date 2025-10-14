Лолита Милявская удивила своим поступком.

Лолита Милявская оставила дочь в Болгарии / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лолита Милявская

Кратко:

Лолита не забирает дочь из Болгарии

Почему она так решила

Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Мукачево, но поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, отказала дочери, которая просила о переезде в Россию.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Ева хотела переехать из Болгарии, ведь скучает по маме, поэтому желает быть ближе.

"Ева просила позволить ей жить рядом с мамой, чтобы можно было чаще общаться, но Лолита отказала. По ее словам, за Евой нужно присматривать, а график у Лолиты напряженный, некогда заниматься дочкой. Ева говорит, что она самостоятельная, но это не совсем так. Это очень открытая и наивная девушка, которая может попасть в беду, если ее не контролировать", – сказал источник росСМИ.

Лолита не привозит дочь в РФ / фото: скрин t.me/Ego_svita/

Артистка пока не комментировала эту информацию, но ранее она отмечала, что боится перевозить дочь, ведь в Болгарии ей живется спокойней.

Лолита Милявская / фото: t.me, Лолита Милявская

Кто такая Лолита Милявская Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

