- Лолита не забирает дочь из Болгарии
- Почему она так решила
Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Мукачево, но поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, отказала дочери, которая просила о переезде в Россию.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, Ева хотела переехать из Болгарии, ведь скучает по маме, поэтому желает быть ближе.
"Ева просила позволить ей жить рядом с мамой, чтобы можно было чаще общаться, но Лолита отказала. По ее словам, за Евой нужно присматривать, а график у Лолиты напряженный, некогда заниматься дочкой. Ева говорит, что она самостоятельная, но это не совсем так. Это очень открытая и наивная девушка, которая может попасть в беду, если ее не контролировать", – сказал источник росСМИ.
Артистка пока не комментировала эту информацию, но ранее она отмечала, что боится перевозить дочь, ведь в Болгарии ей живется спокойней.
