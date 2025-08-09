Любовница мужа Алсу Решетова заговорила о беременности.

Решетова заговорила про беременность / Коллаж Главред, фото Стархит

Бывшая пассия российского рэппера Тимати и любовница мужа российской певицы Алсу Анастасия Решетова решила поговорить о беременности.

Как пишут российские пропагандисты, Решетова, которая родила ребенка от Тимати, вспомнила о своей беременности.

Экс-избранница рэпера решила поделиться с поклонниками секретами похудения после родов. "Что я ожидала от беременности? Честно говоря, думала, что наберу намного больше. Слышала, что можно набрать до 30 кг, волосы будут лезть, а зубы выпадать", — заявила Решетова.

Муж Алсу до развода / Фото Дзен

"Сначала я расслабилась. Думала, что можно есть все, ведь я беременная, — вспоминает бывшая возлюбленная путиниста Тимати. — Но потом я быстро опомнилась и поняла — это не лучшая идея. Да, генетика играет роль, но важно и отношение к своему телу, и питание во время беременности. Начала питаться осознанно. Старалась не есть ночью и придерживаться привычного рациона, как и до беременности. До разрешенного врачами срока я даже занималась и много гуляла. Кстати, вот вам секрет: скорость похудения увеличилась благодаря грудному вскармливанию", - "открыла Америку" разлучница.

Муж Алсу загулял с любовницей / Фото Instagram/alsou_a

По словам россиянки, у нее было 9 лишних килограммов и часть из них ушла вместе с родами, а потом осталось несколько килограммов, которые уходили с помощью грудного вскармливания. "Потом я начала много ходить, делать кардио регулярно не менее 40 минут и правильное питание", — сообщила она.

Напомним, ранее российская певица Алсу, которая также как и многие звезды молчит о войне в Украине, впервые засветила на видео своего сына Рафаэль, которого она скрывает от публики почти 7 лет.

Ранее также российские СМИ рассекретили причину развода российской певицы Алсу Абрамовой с ее мужем Яном. Алсу была недовольна своим супругом уже давно. На фоне слухов об изменах Абрамова, он практически не жил дома, а появлялся там "наездами".

О персоне: Алсу Алсу Абрамова - российская певица, телеведущая, актриса. Известна мононимно как Алсу. По данным Википедии, она заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Татарстан, народная артистка Республики Башкортостан. Артист ЮНЕСКО во имя мира, но продолжает молчать о нападении России на Украину.

