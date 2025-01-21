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"Невнятное прошлое": молодую жену Петросяна разнесли в РФ - причина

Элина Чигис
21 января 2025, 22:15
186
Татьяна Брухунова попала под серьезную волну хейта.
Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова нарвалась на критику / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Татьяна Брухунова

Вы узнаете:

  • Катя Гордон раскритиковала Татьяну Брухунову
  • Юрист высмеяла ее брак с пожилым мужем

Российская правозащитница-путинистка Катя Гордон высказалась о жене российского юмориста Евгения Петросяна, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, Татьяне Брухуновой.

Как сообщают росСМИ, Гордон отметила, что каждый может носить поддельные сумки и Брухунова не имеет права осуждать этих людей, что она сделала раньше.

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"У нас практически у всей страны нет этих двух миллионов на сумочку... Так вот, ты сумочками нас не попрекай. Я, девочки, даю вам полное право носить реплики. И тратьте столько, сколько хотите", - сказала путинистка.

Также юрист посмеялась над тем, что у Татьяны пожилой муж.

"Госпожа Брухунова хранит и сумочку, и мужа — до победного. Не обращайте на нее внимания! За тобой, мадам… невнятное прошлое и больше ничего… Ах да, настоящая сумка за два миллиона", - подытожила Гордон.

Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова - последние новости по теме

Добавим, как сообщал Главред, недавно жена престарелого Петросяна Татьяна Брухунова спросила со своих фанатов за "недостачу" лайков и непристойно обозвала их. Брухунова заявила, что ей было просто интересно, почему подписчики не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.

А также Татьяна Брухунова страдает от неизлечимого заболевания, которое постоянно досаждает ей. У 35-летней Татьяны проблемы с венами на ногах.

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Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой

Супруги узаконили отношения в конце 2019 года. В 2020 году у них появился сын Ваган, в 2023 - дочь Матильда. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяны Брухуновой с путинистом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

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